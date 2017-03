5 ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông

Vụ tai nạn tại Hưng Yên do va chạm giữa xe ôtô quân đội và xe máy (Nguồn: Độc giả cung cấp)

Tuy số vụ tai nạn giao thông có giảm đi 14 vụ và số người bị thương cũng ít đi 76 so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán năm 2014, nhưng số người chết lại tăng thêm 29 người.



Riêng ngày 19/2 (mùng 1 Tết), đã có 50 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 19 người, làm bị thương 53 người, giảm sâu về số vụ (16 vụ), số người bị thương (42 người) nhưng tăng số người chết (2 người).



Sau nhiều ngày không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, vào hồi 12h40’ ngày 18/2, trên đường 376 thuộc địa bàn thôn Thượng Mùi, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một xe quân đội có biển kiểm soát TC 3529 và môtô biển kiểm soát 14F1 - 5492.



Vào thời điểm trên, xe môtô do anh Bùi Quý Thái, sinh năm 1976, trú tại thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương điều khiển, trên xe chở: anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1983 trú tại thôn 1 Dưới Viên, thành phố Yên Bái; chị Vương Thị Ngát, sinh năm 1986 và 2 cháu Nguyễn Văn Huy 8 tuổi, Nguyễn Thị Nga 5 tuổi (chị Ngát, cháu Huy, Nga là vợ con anh Sơn) đã bị xe ôtô Fotuner 7 chỗ màu đen đi theo chiều ngược lại đâm vào. Có 4 người trên xe mô tô đã chết và một người còn lại bị thương nặng đang trong thời điểm nguy kịch.



Nguyên nhân xác định ban đầu do xe ô tô đi lấn làn đường. Công an huyện Yên Mỹ và Phòng cảnh sát giao thông Hưng Yên đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra giải quyết.



Ngày 19/2, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 4.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, nộp kho bạc Nhà nước 1,5 tỷ đồng; tạm giữ 66 xe ô tô, 879 xe mô tô; tước 136 giấy phép lái xe./.