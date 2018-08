Vào khoảng 2 giờ ngày 31-8, Nguyễn Hồng Phương (18 tuổi, ngụ khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) điều khiển xe máy mang biển số 50M2-4812 chở theo hai người là Nguyễn Thị Hằng Ni (16 tuổi) và Trần Chí Mạnh (14 tuổi). Khi xe lưu thông trên tuyến lộ của khóm 11, thị trấn Sông Đốc thì va chạm với xe máy biển số 69N-317.10 do Trần Chí Linh (18 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc) điều khiển, trên xe có chở theo Nguyễn Thanh Ngân (17 tuổi, ngụ khóm 12, thị trấn Sông Đốc). Cú va chạm mạnh đã khiến Nguyễn Thị Hằng Ni tử vong và bốn người bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Hiện Công an huyện Trần Văn Thời đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể Nguyễn Thị Hằng Ni cho gia đình an táng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.