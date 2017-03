50% dân Nhà Bè thiếu nước sinh hoạt

Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức súc xả đường ống nước tại chân cầu Rạch Đĩa, Q.7, TP.HCM - Ảnh: Q.Khải

Những ngày này trời nóng như đổ lửa, đi dọc đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè) đâu đâu cũng nhộn nhịp cảnh mua nước tại những điểm đặt bồn.

Từ đường Huỳnh Tấn Phát (xã Phú Xuân) theo đường Nguyễn Bình ngược về xã Nhơn Đức, nạn thiếu nước sạch còn căng thẳng hơn. Nhiều khu vực ở đây được cấp nước (giếng) nhưng nước “chảy ít, cúp nhiều” và chất lượng không đảm bảo nên bà con hứng được bao nhiêu chỉ để tắm giặt, còn nước uống vẫn phải đi mua từng can tại các điểm đặt bồn.

Chị Lê Thị Thu Ba (ấp 1, xã Nhơn Đức) kể khổ: “Không phải lúc nào cũng mua được nước ở các điểm đặt bồn. Hôm rồi tôi đi mua nước tại điểm đặt bồn gần nhà nhưng không có, phải chạy đi xa cả cây số mới mua được hai can nước. Khi về gần đến nhà, do chở nặng nên xe tôi bị ngã bể hết hai can nước, người đầy vết trầy xước...”.

Ông Bùi Hòa An, phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết hiện nay hệ thống nước máy mới chỉ có ở xã Phú Xuân và thị trấn Nhà Bè, năm xã nông thôn còn lại của huyện là Long Thới, Hiệp Phước, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc chưa có hệ thống nước máy.

Thị trấn Nhà Bè và xã Phú Xuân có trên 10.500 hộ dân với khoảng 42.700 người, tổng nhu cầu nước trên 8.500m3/ngày (tính theo định mức 0,2m3/người/ngày). Thế nhưng hiện nay mức nước trung bình cung cấp cho bà con ở đây chỉ đạt 4.100m3/ngày, tức mới đáp ứng gần 50% so với nhu cầu sử dụng của người dân.

Ở năm xã nông thôn còn lại, tính cả nước giếng công nghiệp theo chương trình nước sạch nông thôn và nước cung cấp bằng xe bồn cũng chỉ mới đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sử dụng của người dân.

Sau tháng 7-2010, Nhà Bè mới đủ nước sạch Tại cuộc họp giao ban báo chí sáng 14-5, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức - cho biết ống truyền tải nước sạch dài 25,7km từ Thủ Đức về đến Nhà Bè đã được thông tuyến. Hiện tuyến ống đang được súc xả đến đoạn chân cầu Rạch Đĩa (Q.7). Riêng đoạn ống từ Q.7 về Nhà Bè, Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức chưa cho biết thời gian súc xả cụ thể mà chỉ nói sẽ được hòa mạng ngay sau đó. Như vậy, trước mắt lượng nước qua đường ống truyền tải sẽ được nâng lên 200.000m3/ngày. Sau khi được súc xả xong phải mất 1-2 tuần để xét nghiệm hóa lý, vi sinh, đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định nước mới được đưa vào sử dụng. Ông Lý Chung Dân, phó tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết dự kiến đầu tháng 6-2010 Sawaco mới chính thức hòa mạng nguồn nước sạch từ Nhà máy BOO Thủ Đức. Cũng theo ông Dân, sau khi tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức, Sawaco sẽ giải quyết tình trạng thiếu nước cho toàn bộ khu vực Q.7 (các phường Phú Thuận, Phú Mỹ, Tân Hưng...); phường 1, 2, 3 (Q.8) và phường 4 (Q.4). Riêng khu vực huyện Nhà Bè, áp lực nước máy sẽ được cải thiện hơn so với tình hình cấp nước hiện nay, tuy nhiên vẫn phải tiếp tục cấp nước bằng xe bồn và sà lan. Dự kiến đến đầu tháng 7-2010, khi Nhà máy BOO Thủ Đức phát đủ công suất 300.000m3/ngày thì mới giải quyết căn cơ tình trạng thiếu nước tại huyện Nhà Bè. Q.KHẢI

Theo VÕ HƯƠNG - QUANG KHẢI (TTO)