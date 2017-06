50 học viên ở Bến Tre trốn khỏi trại cai nghiện ma túy

(PLO) - Sáng 25-6, ông Cao Văn Trọng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh đang tiếp tục truy tìm các học viên đã trốn khỏi trại cai nghiện vào tối 24-6.

cơ sở cai nghiện ma túy nơi học viên xô cổng bỏ trốn - ảnh ĐÔNG HÀ



Xác nhận thông tin với Pháp luật TP.HCM, ông Cao Văn Trọng cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 24-6, lợi dụng lúc giờ chơi thể thao trong khu vực của cơ sở cai nghiện, 50 học viên của cơ sở này đã ùa nhau đạp đổ cổng trại, đồng loạt tràn ra ngoài. Khi thoát khỏi cơ sở cai nghiện, các học viên chia làm hai nhóm, một nhóm chạy về hướng chợ Tân Xuân (huyện Ba Tri), một nhóm vượt cống đập Ba Lai chạy về hướng huyện Bình Đại.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an hai huyện Ba Tri và Bình Đại, lực lượng quân sự địa phương hàng trăm chiến sĩ xuống đường tổ chức chốt chặn nhiều ngã, truy tìm bao vây, vận động các học viên trở lại cơ sở. Lực lượng chức năng xác định sau khi trốn khỏi trại cai nghiện, chỉ số ít chạy về hướng Ba Tri, còn đa phần học viên vượt cống đập Ba Lai chạy vào khu vực nuôi tôm và vườn dừa rộng khoảng 10 ha ở xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại ẩn náu. Do thời điểm các học viên trốn khỏi cơ sở đã cuối giờ chiều và trời sụp tối nên việc truy tìm và vận động các học viên quay trở lại cơ sở cai nghiện gặp rất nhiều khó khăn…



Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Qua công tác tìm kiếm và vận động đến 8 giờ sáng 25-6, lực lượng chức năng đã đưa được 39 học viên trở lại cơ sở. Trong số các học viên đã được đưa về trại, có hơn 10 học viên đã tự nguyện trở lại cơ sở do không chịu nổi lạnh”. Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, các học viên sau khi vượt khỏi trại và tìm nơi ẩn náu chứ không gây ảnh hưởng gì đến tình hình an ninh trật tự trong dân. “Số học viên còn lại ngay trong ngày hôm nay, tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi tìm kiếm đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức kêu gọi và vận động 11 học viên còn lại mau chóng trở về cơ sở”- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng nói.

Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre hiện đang quản lý 160 học viên, chủ yếu là người dân trong tỉnh.

Một số hình ảnh công an và lực lượng chức năng triển khai lực lượng truy tìm học viên chiều tối và đêm 24-6 (ảnh fb):