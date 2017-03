500 ngôi nhà có nguy cơ bị xóa sổ

Ngày 16-12, nhiều người dân xã An Ninh Tây, huyện Tuy An (Phú Yên) tiếp tục phản đối việc hút cát ở cửa biển địa phương này do gây ra sạt lở, đe dọa đến hơn 500 ngôi nhà.

Theo ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng - Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo (TP.HCM), được Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên chỉ định nạo vét đất cát bồi lấp, thông luồng cảng cá Tiên Châu - lạch Vạn Củi thuộc hai xã An Ninh Tây, An Ninh Đông của huyện. Công ty Quốc Bảo được tận thu cát để xuất khẩu.

Bị tạm dừng vì không thông báo

Nhiều người dân phản ánh, từ khi việc nạo vét xảy ra thì bắt đầu xuất hiện tình trạng sạt lở. Ở khu vực có hơn 500 ngôi nhà ven biển đứng vững được trước sóng lớn, gió mạnh lâu nay là nhờ một bãi cát dài gần 2 km chắn ngang gần cửa biển Tiên Châu (dân địa phương gọi là Bãi Dài). “Từ khi Công ty Quốc Bảo tiếp tục hút cát khu vực đã xảy ra sạt lở làm 13 cây dương trên bãi cũng đã biến mất. Nếu Bãi Dài bị xóa sổ thì cả làng này có nguy cơ bị cuốn ra biển bất cứ lúc nào” - ông Nguyễn Hiếu, một người dân địa phương nói.

Chủ của khoảng 500 ngôi nhà ven biển lo lắng trước nguy cơ sạt lở. Ảnh: TẤN LỘC

Người dân địa phương nói họ ủng hộ việc nạo vét để thông luồng cho tàu thuyền nhưng việc hút cát quá sâu, nhiều, không có kiểm soát. “Nhà chúng tôi may còn trụ được là nhờ kè đá. Nếu họ cứ hút như thế, bờ kè sẽ đổ ập và căn nhà chúng tôi sẽ bị bứng ra biển mất” - bà Lê Thị Khi bức xúc.

Theo ông Lưu Minh Phương, Chủ tịch UBND xã An Ninh Tây, từ khi Công ty Quốc Bảo bắt đầu hút cát thì nhiều người dân liên tục phản đối, đề nghị dừng hút để đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn cho nhà họ. “Ngoài ra, giữa tháng 9-2015, Công ty Quốc Bảo đưa sà lan đến hút cát mà không thông báo cho địa phương giám sát nên bị buộc tạm dừng” - ông Phương nói.

“Dân quậy với lý do vớ vẩn?!”

Bị phản ứng ở xã An Ninh Tây, Công ty Quốc Bảo chuyển qua xã An Ninh Đông vẫn vấp phải phản ứng. Người dân còn cho rằng việc hút cát của Công ty Quốc Bảo được giám sát bởi hai tổ giám sát (33 người, trong đó hơn 1/3 là cán bộ xã, thôn) là không khách quan vì các thành viên được Công ty Quốc Bảo trả lương 3 triệu đồng/tháng. “Đúng ra chủ đầu tư phải trả lương cho tổ giám sát mới đảm bảo khách quan” - ông Lưu Minh Phương đề nghị.

Trả lời PV, bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Công ty Quốc Bảo, nói: “Chúng tôi mới làm hai tháng mà dân quậy chín lần với các lý do vớ vẩn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công (?!). Dân trí của họ thấp nên bị kích động chứ chúng tôi làm đúng thiết kế, có giám sát và không gây ra ảnh hưởng gì”.

Tuy vậy, ông Phạm Ngọc Thanh nhìn nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Tương tự, ông Lưu Minh Phương cho rằng việc người dân lo sợ Bãi Dài bị sạt lở là đúng bởi trước đây việc hút cát ở khu vực này đã gây sạt lở nghiêm trọng khiến người dân kéo lên tỉnh phản đối. “Người dân kiến nghị xây dựng một bờ kè ở khu vực trước khi nạo vét, hút cát. Trước mắt, Công ty Quốc Bảo đã cử người đến chụp ảnh ghi nhận hiện trạng của các ngôi nhà dân, nếu gây ảnh hưởng sẽ bồi thường” - ông Phương nói.