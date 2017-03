51 năm tù cho ba kẻ buôn bán ma túy xuyên tỉnh

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, sau khi Đinh Quang Đán , Đinh Tiến Trúc và Đinh Tiến Nam mua ma túy tại Cửa khẩu Chalo Quảng Bình về, Đán đã đưa vào Quảng Trị để bán cho một người tên Hải tại thành phố Đông Hà.

Ba đối tượng Đán, Nam, Trúc

Qua điện thoại, Đán hẹn với Hải khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 5/1/2012 đến tại Km 1078, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ để giao hàng. Khi Đán vừa bước xuống xe cầm gói ma túy trên tay chuẩn bị giao cho Hải thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Còn Hải lợi dụng sơ hở đã trốn thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được gồm 2384 viên ma túy hiệu WY, 1 xe ô tô, 820.000đ, 1 ĐTDĐ và một số giấy tờ khác. Ngày 30/6/2012, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt Đinh Quang Đán 21 năm tù, Đinh Tiến Trúc và Đinh Tiến Nam mỗi người 15 năm tù.

Một vụ ma túy khác cũng được đưa ra xét xử vào ngày 30/6. Theo cáo trạng của VKS ND quận Thanh Khê, chiều ngày 28/12/2011, một đối tượng tên Trần Đức Đạt (SN 1983, trú phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) gọi cho Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1885, trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) hỏi mua 1 tép heroin. Thanh hẹn Đạt đến lò bánh mì đường Lê Thị Tính (phường An Khê, Thanh Khê) để tiến hành giao dịch.

Khi cả hai đang mua bán thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm một gói chất bột màu trắng gói trong giấy bạc, 1,6 triệu đồng, điện thoại di động và các tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Thanh là đối tượng nghiện, nhiều lần mua heroin của Lê Thị Kim Anh (SN 1972, trú phường Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) về sử dụng. Mỗi lần mua 3 tép với giá 500 ngàn đồng về dùng nhưng khi Đạt hỏi mua thì Thanh bán lại kiếm lời để tiếp tục mua heroin về dùng.

Đáng chú ý, trước đó tháng 3/2011 Nguyễn Thị Thu Thanh đã bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt gần 8 năm tù giam cũng về tội buôn bán trái phép chất ma túy, nhưng đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Trong thời gian này, ngày 9/5/2011 Thanh tiếp tục phạm tội tàng trữ tàng trữ trái phép chất ma túy và bị TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử phạt 4 năm tù giam.

Với lần phạm tội thứ 3 này, tại phiên tòa xét xử lưu động sáng 30/6, Nguyễn Thị Thu Thanh đã bị TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xử phạt 8 năm tù giam, cộng các bản án trước Thanh nhận tổng cộng gần 20 năm tù giam.

Cùng ngày, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã xử phạt Nguyễn Bùi Thái Bình (còn gọi là cu Trắng, SN 1989, trú phường Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 30 ngày 24/2/2012 tại khu vực trước chùa Bát Nhã (đường Triệu Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Bùi Thái Bình đang bán ma túy cho ông Đỗ Xuân Thanh (SN 1952, trú phường Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng) thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tiến hành khám xét nơi ở của Bình, lực lượng Công an thu giữ 7 cục ma túy, 1 gói giấy chứa ma túy dạng bột, 1,1 triệu đồng cùng các tang vật liên quan khác.

Qua điều tra, Bình khai nhận từ tháng 2/2012 đến ngày bị bắt, y đã 4 lần mua ma túy của một đối tượng tên Cường (chưa rõ địa chỉ) tổng cộng 4 triệu đồng với 35 tép đem về cất tại phòng riêng để bán lại cho nhiều con nghiện và sử dụng. Đến khi bị bắt, y đã bán được 28 tép và còn lại 7 tép trong nhà.

Tại phiên tòa, Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, do đó HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Bùi Thái Bình 7 năm tù giam và nộp lại toàn bộ số tiền thu lời bất chính từ việc buôn bán ma túy.

Theo Nguyễn Hương - Công Bính (Dân trí)