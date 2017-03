539 căn nhà hư hại do bão, lũ

Ngày 8-10, Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết lũ ở hạ lưu các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị và sông Thu Bồn, sông Ba tiếp tục lên. Lũ ở thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 539 căn nhà bị sập, ngập, hư hại do bão, lũ (Đắk Lắk 490 căn, Gia Lai 48 căn, Quảng Ngãi một căn). Tổng diện tích lúa và hoa màu bị ngập, hư hại là 455 ha. Hiện đã xác định có một người chết do lũ là chị Nguyễn Thị Ánh Trầm (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Tối 6-10, khi qua cầu tạm trên suối Ea Va, chị Trầm bị lũ lớn đổ về cuốn trôi, hiện đã tìm thấy xác. Trước đó, tại Quảng Nam, anh Đoàn Phước Huệ khi đi qua sông Nước Là (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đã bị nước lũ cuốn mất tích.

Trường mầm non xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi bị sập, 120 học sinh phải di dời. Ảnh: L.NGỮ

Tại tỉnh Quảng Ngãi, tình hình sạt lở tiếp tục xảy ra ở các huyện miền núi như Sơn Tây, Trà Bồng. Hiện các tuyến đường Trà Tân - Cà Đam, Trà Tân - Trà Nham, Trà Hiệp - thôn Cả - thôn Băng bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông báo cho phép tàu thuyền ra khơi sau bão.

Ông Trần Thanh Trạng, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cho biết: Trong cơn bão số 7, có một phòng học của Trường mầm non xã Nghĩa Hà bị sập. Hiện 11 phòng học còn lại cũng hư hại nặng, có nguy cơ đổ sụp. Trong sáng 8-10, huyện tổ chức di dời khẩn cấp 120 học sinh của trường đến nơi học tạm để đảm bảo an toàn.

Theo Văn phòng BCH PCLB tỉnh Thừa Thiên-Huế, lũ lớn trên sông Ô Lâu đã làm ngập một số khu vực trũng ven sông. Quốc lộ 49A đoạn qua các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, huyện Phong Điền bị ngập 0,2-0,6 m. Hiện mực nước trên sông Ô Lâu đang xuống.

Lại động đất tại thủy điện Sông Tranh 2 Ngày 8-10, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) cho biết mực nước lòng hồ đang ở cao trình 146,9 m (cao gần 7 m so với mực nước chết). Lưu lượng nước đổ về hồ chứa vẫn duy trì ở mức 230 m3/giây, tương đương lượng nước thoát ra khỏi lòng hồ bằng lối duy nhất là qua tua-bin khi phát tối đa hai tổ máy. Do vậy, trong ngày mực nước hồ chứa vẫn chưa thể rút về mực nước chết. Sau nhiều ngày có mưa, nước ở lòng hồ dâng lên nên vùng thủy điện Sông Tranh 2 liên tục có động đất cả ngày lẫn đêm. “Đêm ngày 7 và trong ngày 8-10 xuất hiện năm trận động đất kèm tiếng nổ lớn, có trận kéo dài khoảng 10 giây” - ông Lương Xuân Viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Trà Bui, thông tin. Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cũng xác nhận riêng trong ngày 8-10 xảy ra hai trận động đất khiến nhà cửa rung lắc, người dân hoảng sợ. LÊ PHI

L.PHI - L.NGỮ