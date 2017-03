6 lưu ý khi công chứng nhà, đất

Chứng thực gây thiệt hại có bồi thường? Bạn đọc Phạm Tuấn Khanh lăn tăn: “Nghe nói khi đi công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà, đất thì CCV chịu trách nhiệm (có gì họ bồi thường), còn đi chứng thực thì người yêu cầu phải tự chịu trách nhiệm, phải vậy không?”. Bà Dương Thị Thanh Lan, Phó phòng Bổ trợ Sở Tư pháp TP.HCM, giải thích: “Trước hết phải hiểu công chứng và chứng thực là hai việc khác nhau. Công chứng là việc CCV chứng nhận tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch; CCV phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình, bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình hành nghề công chứng nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Trong khi đó, chứng thực là việc UBND cấp xã chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ… của các bên tham gia hợp đồng. Người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch. Trường hợp người thực hiện chứng thực gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức do lỗi của mình thì sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường theo quy định của pháp luật”. ______________________________ Theo Bộ luật Dân sự thì hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết (trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác). Ngoài ra, LCC 2014 quy định văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được CCV ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. Bà PHAN THỊ BÌNH THUẬN,

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM