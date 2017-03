6 ngày nghỉ Tết, 199 người ra đi và không bao giờ trở lại

Đó là những thông tin do Ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố ngày 21-2 (tức mùng 3 Tết Ất Mùi). Theo đó, trong 6 ngày nghỉ tết không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

Riêng ngày 20-2, (Mùng Hai Tết), cả nước xảy ra 65 vụ tai nạn, làm chết 35 người, bị thương 89 người (đều là đường bộ).

Tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc thông suốt, an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông; mật độ giao thông tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thấp; trong ngày không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.



Trong 3 ngày 18, 19, 20-02, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận được khoảng 70 cuộc gọi và tin nhắn của người dân. Nội dung phản ánh về tình trạng vận tải hành khách như tự ý tăng giá vé, lấy phụ thu cao quá quy định, nhồi nhét khách một số tuyến ngắn đường; xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ, tình trạng thu tiền trông giữ xe cao quá quy định tại các khu vực đền chùa, khu vực kinh doanh dịch vụ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý triệt để theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá: Tai nạn giao thông trong 6 ngày tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 so với cùng kỳ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 thì số vụ, số người bị thương giảm mạnh, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với xe khách. Tuy nhiên số người chết do TNGT có xu hướng tăng, số vụ tai nạn và số người chết do TNGT liên quan đến mô tô, xe máy tăng cao và diễn biến phức tạp ở các đoạn ngoài đô thị của các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và tại khu vực nông thôn. Nguyên nhân là do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3, kẹp 4, lạng lách đánh võng vi phạm nghiêm trọng pháp luật trật tự an toàn giao thông. Tình trạng ùn ứ xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn, thêm vào đó tình trạng xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm bãi trông giữ xe diễn ra phổ biến, người dân dừng đỗ tìm chỗ gửi xe nên tình trạng giao thông tại các khu vực này càng thêm lộn xộn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày nghỉ còn lại của dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi, Ủy ban ATGT Quốc gia kiến nghị công an tỉnh, thành phố huy động tối đa lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng công an khác (cảnh sát trật tự, công an xã...) đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, đặc biệt chú trọng xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn; vi phạm tốc độ khi lái xe; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.