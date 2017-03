6 người chết và mất tích vì mưa lũ

Sáng 3-12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên cho biết hiện lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi đang lên, các sông ở Bình Định đang xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo đó, từ 19 giờ ngày 2-12 đến 1 giờ ngày 3-12, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20-60 mm; riêng hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.



Người dân Bình Định chạy lũ. Ảnh: VOV

Hiện có năm hồ thủy lợi đang vận hành xả qua cửa van là Quảng Trị: hai hồ (Kinh Môn, Phú Dụng); Thừa Thiên-Huế: ba hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa).



Ngoài ra, sáu hồ chứa đang vận hành xả qua cửa van gồm: hồ Phú Ninh (Quảng Nam); các hồ Liệt Sơn, Núi Ngang,Diên Trường (Quảng Ngãi); các hồ Định Bình, Núi Một (Bình Định). 5/8 hồ có cửa vận đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Tính đến 6 giờ 30 ngày 3-12, có hai hồ thủy điện đang xả với lưu lượng lớn gồm: Sông Tranh 2 là 1.762 m3/giây và Sông Hinh: 600 m3/giây.

Tính đến 6 giờ ngày 3-12 đã có bốn người chết ở Bình Định, hai người mất tích ở Quảng Ngãi và ba người bị thương ở Bình Định vì mưa lũ. Hàng ngàn hecta rau, lúa và hoa màu của hai tỉnh này bị ngập, úng.

Ở Quảng Ngãi có 17,15 km đường giao thông tỉnh, huyện, xã bị sạt lở, một cây cầu bị hư hỏng, 666 căn nhà bị sập (Bình Định là 8.744 căn nhà).

Trước tình hình mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời 260 hộ dân ở huyện Nghĩa Hành và huyện Tư Nghĩa; các xã Phổ Ninh, Phổ Thuận (huyện Đức Phổ( đang tổ chức di dời, sơ tán một số hộ dân vùng trũng, thấp xen ghép đến nơi an toàn.

Tại Bình Định, đường lên các xã vùng cao và các cầu tràn ở Gò Dài, Bến Nhơn bị ngập, đường ĐT 629 tại An Hòa đã hết ngập. Đường giao thông nội bộ một số khu vực ở Bùi Thị Xuân, Phước Mỹ bị ngập, nước đang rút chậm.