6 người thiệt mạng do cháy lò than

Vụ cháy xảy ra tại vỉa than 1C, mức âm 100 đến dương 72m, phân xưởng khai thác 5 Đông Tràng Bạch, Công ty than Đồng Vông thuộc Công ty than Uông Bí (trực thuộc Tập đoàn Than, Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty than Đồng Vông phối hợp với các đơn vị than trong ngành và lực lượng cấp cứu mỏ dập lửa cứu người. Do lửa lan rộng, nhanh nên 6 người đang làm việc bên trong không đưa ra được. Đến 8h30 sáng 16/1, cả 6 thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng các ngành chức năng tỉnh đã tức tới hiện trường chỉ đạo, phối hợp cùng các lực lượng tổ chức khẩn trương công tác cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy, đồng thời quyết định hỗ trợ nóng 6 triệu đồng/nạn nhân thiệt mạng.

Hiện hàng trăm người thuộc các lực lượng vẫn đang khẩn trương tiến hành công tác chữa cháy.

Theo Dân Việt