6 vấn đề bất cập trong bảo vệ bí mật nhà nước

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết chiều 2-8-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã họp phiên toàn thể để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2001 đến nay đã phát hiện nhiều vụ lộ, mất bí mật nhà nước, trong đó nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật. Hình thức lộ, mất chủ yếu qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế...

Một trong những nguyên nhân của việc lộ, mất nêu trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đồng bộ, các chế tài xử lý còn thiếu và yếu, chưa bảo đảm tính răn đe; việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động...

Toàn cảnh Phiên họp. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Tờ trình của Chính phủ do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền trình bày nêu rõ: Dù Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (có hiệu lực từ 1-4-2001) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tiễn thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới cho thấy Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

Có thể kể đến một số bất cập như: Khái niệm bí mật nhà nước còn chung chung, liệt kê, gây khó khăn cho việc xác định, quản lý và sử dụng. Phạm vi bí mật nhà nước xác định theo từng cấp độ (tuyệt mật, tối mật, mật) chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nên việc lập danh mục của các cơ quan, tổ chức gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đối tượng thuộc diện lập danh mục bí mật nhà nước chưa đảm bảo tính khả thi. Thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục in, sao, chụp, nghiên cứu, phổ biến, cung cấp, chuyển giao và giải mật bí mật nhà nước còn thiếu, chưa đảm bảo tính công khai, minh bạch. Chưa quy định cụ thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước nên việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định về bảo vệ bí mật nhà nước còn hạn chế. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa cụ thể dẫn đến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và nhân dân còn chủ quan, mất cảnh giác...

Kết luận Phiên họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm rõ hơn khái niệm bí mật nhà nước, vì đây là nội dung cốt lõi của luật. Luật cũng phải được xây dựng để hạn chế tối đa việc lợi dụng gây phiền hà và lạm dụng trong quản lý...