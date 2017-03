60% các chuyến bay bị chậm là do máy bay về muộn

Trong đó tỉ lệ chậm chuyến chiếm 13,8% (giảm 8% so với tháng 7); tỉ lệ hủy chuyến là 0,5% (giảm gần 1% so với tháng trước đó). Cụ thể, các chuyến bay bị chậm trong tháng 8 là 2.057 chuyến với các nguyên nhân như quản lý bay, trang thiết bị và dịch vụ hàng không, do hãng hàng không, yếu tố thời tiết… Đặc biệt, nguyên nhân máy bay về muộn chiếm đến hơn 60% (1.290 chuyến). Dẫn đầu về tỉ lệ chậm và hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam là Jetstar Pacific với hơn 25%, tiếp đến là VietJet Air với 19,9%, Vietnam Airlines chiếm con số 10,4%.

Nhằm khắc phục thực trạng này, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không phải lập kế hoạch bay phù hợp với năng lực khai thác, bổ sung đội tàu bay và đảm bảo có tàu bay dự bị nhằm phục vụ hành khách theo đúng kế hoạch bay đề ra. Ngoài ra, cục cũng yêu cầu các hãng hàng không nghiên cứu, điều chỉnh lịch bay hợp lý để thời gian quay đầu giữa các chuyến bay nhanh hơn.

N.ANH (Theo TTXVN)