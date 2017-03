60% công trình cấp nước bị bỏ hoang

Tỉnh Phú Yên đã đầu tư hơn 430 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau xây dựng 80 công trình cấp nước sinh hoạt cho các huyện miền núi ở Phú Yên. Tuy nhiên, đợt giám sát mới đây của HÐND tỉnh cho thấy hơn 60% công trình này đang bị bỏ hoang, không phát huy tác dụng. Hàng ngàn gia đình lại đối mặt với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Vứt tiền tỉ cho cây rừng phủ kín

Gần 2.300 người dân ở xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh chịu khát nước sạch từ nhiều năm nay vì trạm bơm được đầu tư hơn 1,2 tỉ đồng ở xã này sau khi được đưa vào sử dụng (2005) chỉ đúng một năm là bị bỏ hoang vì nguồn nước nhiễm phèn quá nặng. Tỉnh đã nhiều lần đầu tư hàng tỉ đồng để sửa chữa nhưng công trình vẫn không phát huy tác dụng. Với công trình này, cơ quan chức năng đã phát hiện là công trình bị “rút ruột” ở hầu hết các hạng mục nên mới xảy ra cớ sự.

Ở xã Sơn Ðịnh, huyện Sơn Hòa, từ năm 2006, nhà nước đầu tư hơn 2 tỉ đồng xây dựng hai công trình cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 600 hộ dân nhưng chưa đầy một năm sau, cả hai công trình đều bị bỏ hoang. Hiện nay, cây rừng đã phủ kín hai công trình này và người ta hoàn toàn quên lãng. Ông Dương Văn Hòa, Trưởng thôn Hòa Bình (xã Sơn Định), cho biết: “Chỉ mới hoạt động một thời gian ngắn, nguồn nước không đủ nên trạm bơm phải bỏ hoang; sau đó máy móc, đường ống vỡ hết rồi bỏ luôn đến nay”.

Công trình cung cấp nước sinh hoạt ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh (Phú Yên) đầu tư hơn 1,4 tỉ đồng đang trở thành đống phế liệu. Ảnh: NGỌC CHUNG

Tương tự, ở xã vùng cao Phú Mỡ, huyện miền núi Ðồng Xuân cũng có hai công trình cung cấp nước sinh hoạt đầu tư hàng tỉ đồng giờ đã hoang phế. Máy móc, đường ống đã trở thành phế liệu trong khi hơn 630 hộ dân ở đây phải dùng nước suối, nước mương để sinh hoạt.

Sống ngay cạnh hồ thủy điện Sông Ba Hạ nhưng hơn 300 gia đình ở xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh cũng thường xuyên phải chống chọi với nạn thiếu nước sinh hoạt vì công trình cấp nước 1,4 tỉ cũng bỏ hoang. Ông Ma Linh ở buôn Thung, xã Đức Bình Đông than thở: “Thấy nhà nước xây dựng công trình cấp nước, bà con chưa kịp mừng đã hư hỏng. Những gia đình không có điều kiện đào giếng thì phải đi cả mấy cây số lấy nước về dùng”.

Đầu tư nhưng thiếu kiểm tra

Theo kiểm tra của Sở Xây dựng Phú Yên, các công trình cấp nước sinh hoạt đều có sai phạm từ chủ đầu tư, các đơn vị khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát đến thi công. Cơ quan chức năng cũng phát hiện tất cả 10 nhà thầu từ khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, giám sát đến thi công cho các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn đều không đủ năng lực hoạt động, hoặc không có chức năng hoạt động theo quy định nhưng vẫn được nhận thầu.

Theo ông Nguyễn Thanh Tra, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh Phú Yên, với nguồn vốn từ chương trình Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Phú Yên chia ra hai kênh: Các công trình cấp nước tập trung do Trung tâm Nước sinh hoạt - Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Yên làm chủ đầu tư; các công trình cấp nước sinh hoạt, vệ sinh tại các trường học, trạm y tế do UBND huyện làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc quản lý đầu tư các công trình này chưa có một cơ chế phối hợp đồng bộ, mạnh ai nấy làm, thiếu kiểm tra, giám sát; quản lý nên nhiều công trình bị thất thoát, mau xuống cấp, gây lãng phí lớn. Chưa hết, sau khi đầu tư xây dựng, có nơi chủ đầu tư trực tiếp quản lý, có nơi giao lại cho UBND xã quản lý vận hành nên mới sinh ra chuyện người quản lý, vận hành không có chuyên môn, làm công trình không phát huy tác dụng, mau hư hỏng, xuống cấp. Ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, cũng phản ánh: Hiện việc quản lý đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt còn nhiều bất cập. Nhiều công trình đầu tư trên địa bàn nhưng địa phương không được tham gia khảo sát, giám sát thi công, đến khi vận hành mới bàn giao. Do đó, việc quản lý đầu tư các công trình nước sinh hoạt phải quy về một mối và cần có cơ chế quản lý, giám sát chặt.

“Với những công trình lãng phí, không phát huy tác dụng như vậy, phải làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương liên quan” - ông Tra nói.

Với hai công trình nước sinh hoạt tại các xã Ea Lâm (huyện Sông Hinh), Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) đang bị bỏ hoang, công an đã phát hiện Công ty TNHH Quang Huy thi công gian dối, “rút ruột” hàng loạt hạng mục trong quá trình nhận thầu thi công với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau đó, giám đốc công ty đã bị phạt một năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua 18 lượt kiểm tra đối với bảy công trình cấp nước tập trung, Sở Y tế Phú Yên phát hiện có đến 44,4% công trình không đạt tiêu chuẩn theo quy định Bộ Y tế.

TẤN LỘC