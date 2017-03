600 triệu USD cho đoạn đường sắt Phnom Penh-Việt Nam

Kế hoạch hoàn thiện dự án đường sắt xuyên Á khổng lồ gặp phải trở ngại về chi phí quá cao tại Campuchia. Nhu cầu xây dựng nhiều chiếc cầu ở vùng châu thổ sông Mekong sẽ làm tăng tổng kinh phí xây dựng tuyến ĐS nối Campuchia đến biên giới với Việt Nam.

Theo phúc trình nghiên cứu về kỹ thuật sơ khởi thì hai chiếc cầu lớn - một chiếc dài 1.000m bắt qua sông Mekong, và một chiếc dài 1.500m bắt qua biển hồ Tonle Sap - sẽ là hai hạng mục lớn. Cuộc nghiên cứu do Trung Quốc tài trợ sắp được phổ biến, ước tính kính phí xây hai cầu này vào khoảng 262 triệu USD.

Ảnh minh họa

Hơn 100 triệu USD sẽ được dùng để xây dựng những chiếc cầu nhỏ hơn để bảo đảm việc di chuyển an toàn trên khắp vùng châu thổ sông Mekong.

Campuchia chia mạng lưới đường sắt của nước này thành hai hệ thống. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc sẽ xây dựng một tuyến đường sắt mới hoàn toàn dài 255 km ở miền đông, trong khi đó Công ty Toll Holdings của Úc sẽ đảm nhận việc kiểm soát và tái thiết những tuyến đường sắt cũ do Pháp xây dựng ở miền tây.

Ông Derek Mayes, ủy viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Campuchia, nói rằng dịch vụ đường sắt cung cấp giá vận tải rẻ mà còn an toàn hơn đường bộ, do đó dự án này sẽ mang lại những lợi ích kinh tế rất to lớn cho Campuchia.

Ông Mayes nói: "Theo tôi thì những lợi ích sẽ rất lớn. Chắc chắn dự án này sẽ gia tăng lượng giao thông vận chuyển bằng đường sắt bởi vì vận chuyển bằng đường bộ, như chúng ta biết là rất tốn kém và lại khá nguy hiểm nếu xét về những góc độ an toàn giao đường bộ tại đây".

Tuy nhiên, trở ngại là kinh phí ban đầu. Ông Touch Chankosal, Thứ trưởng Bộ Công trình công cộng và vận tải Campuchia nói rằng 600 triệu USD để thiết đặt tuyến đường sắt nối Phnom Penh với Việt Nam là một số tiền khổng lồ đối với Campuchia. Có lẽ chính phủ phải tìm thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài, có thể là từ Ngân hàng Phát triển châu Á, nếu phải hoàn thiện dự án này.

Dự án đường sắt Xuyên Á dự trù sẽ sử dụng cả những tuyến đường sắt đã có sẵn lẫn những tuyến đường được xây mới để nối từ châu Á đến Trung Á, Nam Á và Tây Âu. Tính tổng cộng, mạng lưới đường sắt này sẽ nối 28 nước với nhau, mặc dù mới chỉ có hơn một nửa trong số các quốc gia này đã phê chuẩn hiệp ước với Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc.

Tại Đông Nam Á, mạng lưới đường sắt sẽ nối Singapore với Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với những tuyến đường băng qua Miến Điện, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Theo ĐSOnline