6.200 người nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết Ất Mùi: Không có gì bất thường!

Theo Bộ Y tế, năm nay là lần đầu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, các ngành chức năng thống kê các vụ đánh nhau trong dịp Tết. Do vậy, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải thống kê đầy đủ và ghi rõ nguyên nhân đến khám cấp cứu và nhập viện để từ đó có những thống kê cụ thể về các trường hợp nhập viện.

Trên cơ sở báo cáo trực tuyến từ 1.000 BV các tuyến, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổng hợp và có con số hơn 6.200 trường hợp nhập viện vì đánh nhau, trong tổng số hơn 226.000 lượt khám cấp cứu, tai nạn.

Theo Bộ Y tế, nhìn vào con số này có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì tại sao trung bình mỗi ngày có đến gần 700 trường hợp đi cấp cứu chỉ vì đánh nhau.



Những vụ cãi vã đẩy đến xô xát xảy ra rất thường xuyên

Tuy nhiên, đây là con số thống kê, báo cáo từ hơn 1.000 cơ sở khám chữa bệnh các tuyến trong cả nước tại 63 tỉnh, thành phố về Bộ Y tế. Làm phép chia 6.200 cho 63 tỉnh thành thì trung bình trong 9 ngày Tết, mỗi tỉnh, TP xảy ra khoảng gần 100 trường hợp nhập viện vì đánh nhau. Nếu chia cụ thể con số gần 100 trường hợp trong 9 ngày thì trung bình mỗi ngày, một địa phương chỉ xảy ra khoảng 11 trường hợp. Như vậy, số liệu này có gì bất thường bất thường hay không? Bộ Y tế xin khẳng định là không có gì bất thường.

Phân tích số liệu khám cấp cứu và nhập viện do đánh nhau từ báo cáo về công tác y tế trong dịp tết của Bộ Y tế từ 2012 đến nay cho thấy, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ (2014) có hơn 153.000 trường hợp khám cấp cứu, trong đó hơn 35.700 trường hợp do tai nạn giao thông, 32 trường hợp do pháo nổ và 24 trường hợp do các chất nổ khác, còn lại là gần 118.000 trường hợp cấp cứu tại các cơ sở y tế vì các nguyên nhân khác nhau.

Mặc dù Bộ Y tế không thống kê cụ thể có bao nhiêu trường hợp trong số này nhập viện vì nguyên nhân đánh nhau, nhưng chắc chắn con số không hề thấp. Chỉ riêng báo cáo của 46 Sở Y tế tỉnh, thành phố và 28 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế đã cho thấy có 3.995 trường hợp nhập viện do đánh nhau.

Đến Tết Nguyên Đán Quý Tỵ (2013), số liệu báo cáo của hơn 600 bệnh viện cả nước là gần 4.740 trường hợp, tăng hơn 700 trường hợp so với Tết năm 2012.