66 bị cáo ra tòa vì đá gà ăn tiền

Theo lịch xét xử, hôm nay (7-1), TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với bị cáo đầu vụ là Trần Lê Nguyên Minh. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 11-1. Cùng ra hầu tòa với Minh còn có 65 bị cáo khác cũng bị truy tố về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc (bằng hình thức đá gà ăn tiền) lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị triệt phá với số bị cáo đông nhất từ trước đến nay. Trước đó, giữa năm 2012, hồ sơ vụ án được VKS chuyển qua TAND huyện Phụng Hiệp nhưng sau đó tòa án đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án như làm rõ tội danh, vật chứng và khoản thu lợi bất chính của 66 bị can…

Theo hồ sơ, Minh và đồng phạm tổ chức đá gà ăn tiền từ tháng 10-2009 đến khi bị bắt quả tang vào ngày 20-1-2012. Kết quả điều tra xác định Minh tổ chức đá gà ăn tiền ở nhiều địa điểm trên địa bàn xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp). Tại những nơi này, Minh tổ chức cho đàn em canh gác, cảnh giới lực lượng chức năng... Minh thu lợi từ tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên 2,5 tỉ đồng…

Vụ án này từng gây bức xúc cho dư luận khi có một số bị can được VKS và TAND huyện Phụng Hiệp cho tại ngoại một cách không rõ ràng. Đơn cử như khi hồ sơ chuyển qua VKS để ra cáo trạng truy tố thì VKS cho tại ngoại ba bị can với lý do “trong quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, có lý lịch rõ ràng, gia đình có đơn bảo lĩnh”. Tuy nhiên, lý do “bị can thành khẩn khai báo” lại trái ngược với kết luận điều tra...

Cơ quan chức năng sau đó đã kiểm tra vụ việc cho tại ngoại đối với năm bị can và nhận định không sai quy định. Tuy nhiên, do đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thời gian phá án phải mất rất lâu mới triệt phá được nên việc cho một số bị can tại ngoại là không phù hợp. Sau đó những đơn vị cho các bị can tại ngoại phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

