7 người bị đề nghị khởi tố hình sự

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 8-5, tại mỏ than Cao Sơn, hai công nhân Nguyễn Chí Thanh (SN 1962) và Vũ Quang (SN 1973) đang vận hành máy xúc thuộc Công ty CP than Cao Sơn thì xảy ra tai nạn.



Theo đó, khi hai công nhân trên đang ngồi trên máy xúc xúc đất đá lên ô tô thì tầng đất ở trên bị sạt lở; đất đá đổ xuống chèn ép làm biến dạng cabin máy xúc. Hai công nhân tử vong ngay trong cabin của máy xúc.

Đến ngày 13-5, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo đại diện phần vốn của tập đoàn tại Công ty CP than Cao Sơn ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với những cán bộ có liên quan: Ông Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc kỹ thuật; Bùi Phi Hùng - Trưởng phòng an toàn; Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng phòng kỹ thuật và cán bộ kỹ thuật trực tiếp lập, ký duyệt hộ chiếu thiết kế; cùng các quản đốc phân xưởng, phó quản đốc phân xưởng; phó quản đốc trực ca và cán bộ kỹ thuật phân xưởng... để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh trong quá trình làm việc cũng nhận thấy những vi phạm về quy trình kỹ thuật khai thác lộ thiên, tuân thủ an toàn bị buông lỏng và rất nhiều sai phạm liên quan bị phát giác. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và kiến nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh chuyển Công an tỉnh, sớm điều tra và khởi tố vụ việc gây mất ATLĐ ở Công ty CP than Cao Sơn.