7 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm

Các nạn nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy sau 45 - 60 phút tính từ khi ăn thức ăn chế biến từ nấm tự nhiên hái trên ở vườn đồi sau nhà.

Bệnh nhân trong vụ ngộ độc đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên triển khai các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu như uống than hoạt tính, truyền dịch, rửa dạ dày và đã được chuyển về Trung tâm Phòng chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp theo dõi, điều trị.

Đến nay các bệnh nhân đều đã ở trong tình trạng sức khỏe ổn định (kể cả cháu 27 tháng tuổi) và dự kiến tất cả sẽ được xuất viện trong ngày hôm nay 16-6.



Nấm ô tán trắng phiến xanh

Theo Cục An toàn thực phẩm, nấm ô tán trắng phiến xanh có độc tố gây rối loạn tiêu hóa (đau bụng, nôn, tiêu chảy nhiều), có thể gây tử vong do mất nước, điện giải và kết hợp với các bệnh lý mạn tính khác.

Nấm thường mọc thành từng cụm hoặc đơn chiếc tự nhiên. Mũ nấm lúc còn non hình bán cầu dài, màu vàng nhạt, có các vảy nhỏ màu nâu nhạt hoặc xám nhạt, khi trưởng thành mũ nấm hình ô hoặc trải phẳng, màu trắng, đường kính mũ 5 - 15cm.

Trên bề mặt mũ nấm có các vẩy mỏng màu nâu bẩn, vảy dày dần về đỉnh mũ. Phiến nấm (mặt dưới mũ nấm) lúc non có màu trắng, lúc già có ánh màu xanh nhạt hoặc xanh xám, nấm càng già màu xanh càng rõ.

Cuống nấm co màu từ trắng đến nâu hoặc xám, có vòng ở đoạn trên gần sát với mũ. Chân cuống không phình dạng củ và không có bao gốc; dài 10 – 30 cm. Thịt nấm có màu trắng.

Để phòng chống ngộ độc do ăn phải nấm độc ở tự nhiên, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tuyệt đối không thu hái, sử dụng nấm lạ, nấm không rõ nguồn gốc, nấm nghi ngờ không an toàn để chế biến thức ăn dù chỉ là một lần. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc liên quan đến việc ăn nấm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, cấp cứu và điều trị kịp thời.

