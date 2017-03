70% cao ốc mang tên nước ngoài

Hà Nội: ở chung cư “ngoại” khó làm ăn Từ vài năm nay, tại các khu đô thị mới ở Hà Nội mọc lên hàng trăm khu nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại được gắn những cái tên rất “Tây” như Handi Resco Tower, Ha Noi Towers, Somerset Grand Ha Noi... Điều này khiến rất nhiều người dân, thậm chí với ngay cả chủ căn hộ ở những khu chung cư có tên Tây này gặp phải một số khó khăn trong các giao dịch làm ăn và trong đời sống sinh hoạt. Truy cập một số trang web giao dịch, mua bán bất động sản, có thể dễ dàng nhận thấy mức độ Tây hóa mà một số chủ đầu tư đặt tên cho các công trình. Trên các trang nhadatban.batdongsan.com.vn, muabannhadat.com.vn, batdongsan24h.net..., những chủ đề rao bán căn hộ hoặc giới thiệu các dự án xây dựng chung cư có tên nước ngoài như Ngọc Khánh Plaza, Vincom Village, tổ hợp tòa nhà The Pride... xuất hiện với tần suất khá lớn. Theo ghi nhận tại một đoạn đường dài chưa đầy 3km trên đường Phạm Hùng, gần chục khu chung cư, tổ hợp văn phòng đã đưa vào sử dụng hoặc đang được xây dựng gắn tên Tây như Sico Tower, Handico Tower, Apex Tower, Vimeco... Cách đường Phạm Hùng 1km, trên đại lộ Thăng Long là dự án chung cư Lafontana và ngay gần đó là khu The Manor. Tại khu đô thị Bắc An Khánh cũng có hai dự án “sính” tên ngoại là Tricon Towers và Splendora. Tại địa chỉ 458-460 đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng), một dự án thành phố sinh thái có tên rất “Tây” Eco City mới được đổi sang cái tên khác cũng “Tây” không kém là Times City. Tương tự tại các khu đô thị Văn Quán, Văn Phú, Văn Khê (Hà Đông) cũng có hàng chục khu chung cư cao cấp được gắn mác “Tây”. Anh Nguyễn Nam, một người môi giới bất động sản sống ở khu đô thị Nam Thăng Long Ciputra, cho biết chính anh cũng gặp phải một số rắc rối trong kinh doanh vì địa chỉ nơi ở có tên sính “ngoại”. “Thỉnh thoảng phải đọc đi đọc lại cho khách hàng nhiều lần thì họ mới nghe được chính xác địa chỉ nơi ở của tôi. Đôi khi trong các giao dịch, để dễ dàng cho khách hàng và thuận lợi trong công việc, tôi chỉ dùng mỗi địa chỉ thuần Việt là Nam Thăng Long thôi” - anh Nam nói. Theo anh, có khá nhiều khách hàng rất thích tìm mua những căn hộ chung cư cao cấp gắn tên nước ngoài nhưng đôi khi có nhiều khách chẳng thể nhớ và đọc được chính xác tên khu nhà mà mình tìm mua. THÂN HOÀNG