700.000 USD thắp sáng cầu Long Biên đón “nghìn năm”

Cầu Long Biên cổ kính sẽ sáng rực dịp Đại lễ nghìn năm. (Ảnh sưu tầm).

Không chỉ tài trợ toàn bộ kinh phí, Hội cựu quân nhân Singapore còn có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu này (dự định là Philips Việt Nam), đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước Việt Nam và Thành phố Hà Nội từ bước thiết kế đến thi công hoàn thành dự án.



Một số sở, hội của Hà Nội và UBND các quận liên quan (Hoàn Kiếm, Long Biên) cũng được yêu cầu phối hợp với nhà đầu tư trong các giai đoạn từ lắp đặt trang thiết bị, tổ chức lễ khởi công, khánh thành cũng như vận hành, khai thác dự án.



Trước đó, Hà Nội đã chủ trương thực hiện dự án chiếu sáng mỹ thuật tại 26 địa điểm, với tổng kinh phí trị giá khoảng 480.000 Euro. Trong đó, 260.000 Euro do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ mua thiết bị (theo thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch & Đầu tư với AFD), 100.000 Euro do Hiệp hội Lyon Lumière tài trợ, góp bằng dịch vụ và là đơn vị được giao thiết kế thực hiện. 140.000 Euro còn lại do TP Hà Nội chi trả để lắp đặt và xây dựng mạng điện.



Những công trình được hưởng tài trợ trong dự án chiếu sáng mỹ thuật này gồm: Nhà khách Chính phủ, Tượng đài vua Lý Thái Tổ, nhà Bát giác tại vườn hoa Lý Thái Tổ, đài phun nước ở vườn hoa Diên Hồng…