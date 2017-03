8 người đi xe máy bằng... chân, đánh võng bị triệu tập

Chiều 18-3, sau khi xác minh cơ quan Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đã triệu tập Lê Văn Chí có hành vi điều khiển xe máy bằng chân và bảy thanh niên khác để làm rõ hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 1A.



Nhóm thanh niên đi xe máy vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ 1A. (Ảnh cắt từ video clip)

Tám người bị triệu tập gồm có hai người trực tiếp cầm lái xe máy gồm: Lê Văn Chí (22 tuổi), Phạm Văn Dũng (21 tuổi), Hoàng Văn Hoan (20 tuổi), Phạm Đình Giáp (23 tuổi), Lê Đăng Tuấn (21 tuổi, cùng trú xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu). Hai thanh niên khác ngồi sau xe máy đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.



Khi bị triệu tập, các thanh niên trên khai nhận có điều khiển xe máy và ngồi sau xe máy đi cưới rước dâu từ huyện Yên Thành (Nghệ An) về huyện Diễn Châu. Quá trình đi trên đường do nhận thức còn hạn chế và bốc đồng nên đã vi phạm an toàn giao thông, trật tự trên quốc lộ.

(Video clip quay nhóm thanh niên)

Chí là người dùng chân điều khiển xe máy trên quốc lộ 1A. Còn Dũng, Hoan, Tuấn điều khiển xe máy không mang giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, gây cản trở phương tiện giao thông khác. Giáp và Lợi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Công an huyện Diễn Châu đã lập biên bản tạm giữ sáu xe máy mà sáu thanh niên trên điều khiển bị quay trong clip để tiếp tục làm rõ, xử lý.



Chạy xe máy bằng... chân.

Như đã đưa tin, ngày 16-3, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện video clip một đoàn xe máy hơn chục chiếc do nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ điều khiển không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dàn hàng hai, hàng ba, thậm chí có đối tượng còn điều khiển xe máy bằng hai chân. Các hành vi này cản trở giao thông trên quốc lộ đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An khiến dư luận bức xúc.



Ngày 18-3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Ban ATGT tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm trật tự, ATGT của người tham gia giao thông bằng xe máy.