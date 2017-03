81 triệu USD tăng cường an toàn giao thông quốc lộ

Một đoạn Quốc lộ 3 qua thị trấn Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn: Internet)



Theo Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)



Đoạn từ Hà Nội đến Thái Nguyên là một phần của dự án an toàn giao thông toàn diện bao trùm 4 đường quốc lộ (3, 5, 10, 18 ) và 10 tỉnh, thành phố tại khu vực miền bắc Việt Nam. Dự án nhằm giảm thiểu số lượng tai nạn và thiệt hại giao thông trên các tuyến đường thuộc dự án. Theo kế hoạch, dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm rưỡi.Các hoạt động được thực hiện trong phạm vi dự án bao gồm xây lắp, lắp đặt đèn chiếu sáng và tín hiệu, nâng cao việc tuân thủ giao thông… Giáo dục an toàn giao thông và nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người dân địa phương và những người tham gia giao thông cũng là một trong những hoạt động của dự án này.Gói thầu số 1 có tổng giá trị 925 triệu yen, bao gồm việc nâng cấp đoạn từ km 0-km67 và từ km 50+900-km 56+ 600. Gói thầu số 2, nâng cấp đoạn từ km 56+600-km 63+200, có tổng giá trị 975 triệu yen. Dự kiến, cả hai gói thầu này sẽ được thực hiện trong vòng 19 tháng.Tăng cường an toàn giao thông là một trong những ưu tiên cao nhất trong các hoạt động hỗ trợ của JICA cho Việt Nam trong những năm gần đây. Song song với việc cung cấp vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, JICA cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để khởi xướng và thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật liên quan đến an toàn giao thông.