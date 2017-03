8.400 tỉ đồng nâng cấp đê biển Kiên Giang

Hiện đoạn đê biển An Biên - An Minh (dài gần 60 km, thuộc tuyến đê biển tỉnh Kiên Giang) đang bị xói lở, có nơi sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của thủy triều, dòng chảy và không còn rừng phòng hộ.

Tuyến đê biển tỉnh Kiên Giang có chiều dài hơn 200 km, nằm cách bờ biển 200-500 m, chạy từ Mũi Nai (Hà Tiên) đến Tiểu Dừa (An Minh). Tuyến đê đi qua các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Châu Thành, An Biên, An Minh, thị xã Hà Tiên và TP Rạch Giá. Địa hình tuyến đê chủ yếu là bãi bồi ven biển, địa chất nền đê rất yếu, tuyến đê bị chia cắt bởi nhiều kênh thông ra biển Tây. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ đầu tư hơn 8.400 tỉ đồng để nâng cấp tuyến đê biển này. Sau khi nâng cấp, đê biển chống được bão cấp 9. Mặt đê là đường giao thông ven biển; phía ngoài đê tiếp giáp với biển là rừng phòng hộ để ngăn chặn sạt lở. TX