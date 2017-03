85% xe gây tai nạn không do “mất thắng”

Thời gian qua, tại khu vực các cầu, giao lộ trên địa bàn TP liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông do xe buýt, xe tải, xe chở rác… gây ra. Theo lời khai ban đầu của lái xe, nguyên nhân thường do xe bị mất thắng. Tuy nhiên, sự thật lại không hẳn như vậy.

Nguyên nhân chủ yếu do người lái

Lúc 17 giờ 15 ngày 13-12, xe chở rác biển số 57K-4406 đang chạy trên cầu Chà Và bất ngờ lao sang phần đường ngược lại hơn 10 m, đâm đổ dải phân cách. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo lái xe Lâm Hoài Phương, do xe bị mất thắng khi xuống cầu nên anh buộc phải cho xe đâm vào dải phân cách để dừng xe. Tuy nhiên, một cán bộ CSGT cho biết qua kiểm tra sơ bộ, hệ thống thắng của chiếc xe vẫn hoạt động tốt. Nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể do lái xe thiếu tập trung, gặp tình huống bất ngờ không xử lý kịp nên đánh tay lái sang trái, đâm vào dải phân cách.

Trước đó, lúc 7 giờ 20 ngày 24-11, tại dốc cầu Sài Gòn phía quận Bình Thạnh, xe buýt biển số 53N-4076 đã đâm liên tiếp tám xe gắn máy chạy cùng chiều khiến ít nhất sáu người bị thương. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy trên mặt cầu có vết thắng kéo dài hơn 4 m, tương ứng với tốc độ lưu thông 30 km/giờ. Kết quả trưng cầu cơ quan kiểm định xe sau đó cho thấy hệ thống thắng của chiếc xe vẫn hoạt động tốt, xe cũng vừa qua chu kỳ kiểm định mới tám ngày. “Lái xe xử lý tình huống khẩn cấp quá kém, còn hệ thống thắng vẫn tốt. Nếu thắng không tốt, xe đã trôi xuống dưới chân cầu Sài Gòn rồi” - ông Phùng Đăng Hải, Tổng Giám đốc Liên hiệp Vận tải TP (đơn vị quản lý chiếc xe), nói.

Lực lượng chức năng đang giải quyết một vụ tai nạn giao thông “có mặt” xe tải. Ảnh: L.ĐỨC

Đổ cho thắng để né trách nhiệm

Theo hồ sơ kỹ thuật, hai chiếc xe gây tai nạn trên còn niên hạn sử dụng khá dài (ít nhất đến năm 2017). Cả hai xe được trang bị hệ thống thắng chính là khí nén kết hợp với thủy lực. Theo kỹ sư Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-06V, cơ chế hoạt động của hệ thống thắng trên là khi bị đứt đường ống dẫn hơi, má thắng sẽ tự bung, bó cứng vào tang thắng và buộc xe phải dừng (trong kỹ thuật xe hơi gọi là lốc kê). “Với cơ chế lốc kê như thế thì không thể xảy ra hiện tượng mất thắng như nhiều người nhận định” - ông Quang nói.

Theo một cán bộ Phòng CSGT đường bộ - Công an TP, có đến 85% vụ tai nạn do các loại xe tải, xe buýt, xe khách gây ra là do người lái ẩu, chủ quan hoặc non tay lái. Các yếu tố kỹ thuật như thắng mòn, ăn chậm, tay lái rơ dẫn đến chuyển hướng không chính xác chỉ chiếm tỉ lệ 0,5%. “Nhiều lái xe khi xảy ra tai nạn luôn đổ cho thắng hoặc lái để làm giảm trách nhiệm (dân sự hoặc có thể là hình sự) của mình và chủ xe. Nhưng kết quả điều tra, thực nghiệm hiện trường lại không như lời khai ban đầu của họ” - vị cán bộ CSGT nói.

Chạy ẩu gây tai nạn, bốn người chết Khoảng 14 giờ 30 ngày 12-12, xe tải biển số 54T-2302 lưu thông từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến ngã tư quốc lộ 1A-Tây Lân, quận Bình Tân, chiếc xe đã tông vào nhiều xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn đã làm bốn người chết, bảy người bị thương và gần 10 xe gắn máy bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường và một số người nhận định nhiều khả năng do xe tải bị hư thắng. Tuy nhiên, kết quả điều tra và trưng cầu giám định kỹ thuật xe cho thấy hệ thống thắng và lái của xe vẫn hoạt động tốt. Vào thời điểm trên, dù đã đến gần ngã tư nhưng tài xế vẫn không giảm tốc độ, thiếu quan sát. Chỉ đến khi thấy đèn đỏ và nhiều người, xe đứng phía trước, tài xế mới thắng gấp thì không kịp nữa… ____________________________________________________ Đã có hiện tượng lái xe, chủ xe thay vỏ tốt để đi đăng kiểm, sau đó về lắp lại vỏ cũ để chạy. Điều này rất nguy hiểm vì nếu giữa các vỏ trước-sau hoặc hai bên không đều dễ dẫn đến mất lái, khi thắng gấp khiến xe bị trượt ngang hoặc lết bánh mà nhiều người lầm tưởng là mất thắng. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG,

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-07V Nếu không kiểm tra xe thường xuyên, lái xe khó phát hiện được khiếm khuyết mới phát sinh. Với các xe đời mới có trang bị hệ thống thắng chống trượt, bó cứng (ABS) hiện đại, lái xe cũng không nên chủ quan. Ông NGUYỄN QUỐC HÙNG,

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-02S

