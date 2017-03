85% xe gây tai nạn không do mất thắng:Tai nạn tăng do tài xế bị bỏ lơ

Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết theo số liệu từ đầu năm 2010 đến nay của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP và Phòng CSGT các quận, huyện, trung bình trong 100 vụ tai nạn giao thông (TNGT) chỉ có một vụ do lỗi kỹ thuật của xe. Các vụ còn lại đều do các lỗi từ người lái, nhất là với những người lái xe khách, xe buýt, xe tải…

Kỹ năng, đạo đức là chuyện ngoài đường

Theo ông Dương Tự Lực, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Sở GTVT, trong giáo trình và chương trình dạy lái xe cho các hạng bằng đều có phần kỹ năng thực hành và đạo đức. Tuy nhiên, khi ra trường, lái từng loại xe cụ thể như xe buýt, xe tải nặng hoặc xe kéo container… thì người lái cần được chủ xe, doanh nghiệp hoặc người đi trước truyền thêm những kỹ năng cụ thể. “Những vụ TNGT vừa qua cho thấy khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của nhiều tài xế rất yếu. Điều đó chứng tỏ họ đã không được truyền đạt, huấn luyện các kỹ năng nghề nghiệp” - ông Lực nói.

Hiện trường một vụ tai nạn do xe container gây ra tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cống Quỳnh (TP.HCM). Ảnh: L.ĐỨC

Cũng theo ông Lực, từ nhiều năm qua việc tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận cho người lái, tiếp viên của các loại xe buýt, xe taxi đã được thực hiện. Cạnh đó, quy định xử phạt người không có giấy chứng nhận qua tập huấn mà vẫn cầm vô lăng cũng đã có. “Vậy vì sao TNGT do người lái xe buýt, xe taxi gây ra vẫn cao? Phải chăng công tác tập huấn và kiểm tra còn lỏng lẻo?” - ông Lực đặt câu hỏi.

Chủ một doanh nghiệp vận tải nói thẳng, trong tình hình thiếu người lái có các hạng bằng cao, giữa các hãng đã xảy ra tình trạng giành giật, chèo kéo tài xế. Các doanh nghiệp chỉ cần có đủ tài xế, còn việc huấn luyện, bổ túc kỹ năng, đạo đức và kiến thức pháp luật cho người lái là của… đường phố. “Tài xế có bằng FC, lái xe kéo container cho mình là tốt rồi. Còn họ chạy nhanh hay chậm, đề phòng TNGT xảy ra như thế nào thì… tự cái vô lăng dạy cho” - Chủ doanh nghiệp nói.

Điều đáng nói, trong khi các loại xe tải, khách, buýt, taxi được vận doanh tối đa thì việc chăm sóc sức khỏe cho người lái hoàn toàn bị các doanh nghiệp bỏ rơi. Một tài xế lái xe kéo container thường chạy từ cảng Cát Lái cho biết một ngày anh ta phải chạy quay vòng liên tục hơn 10 tiếng. Trong khi theo quy định, tài xế không được lái liên tục quá 4 tiếng và không được quá 8 giờ/một ngày.

CSGT sẽ tăng cường tuần tra

Theo PC67, trong ngày 12-12, toàn TP xảy ra đến tám vụ TNGT làm chết 11 người, bị thương 13 người (các ngày thường chỉ có 2-3 vụ TNGT và 1-2 người chết, bị thương). Tình hình TNGT trong thời gian qua cũng diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm ngăn chặn nguy cơ gia tăng TNGT vào những ngày cuối năm, ngày 14-12, Đại tá Võ Văn Nhuận (Trưởng phòng PC67) đã có văn bản yêu cầu các đội CSGT phải tăng cường bố trí lực lượng, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm người lái xe vi phạm. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào đội ngũ lái các loại xe tải, xe khách…

Trong đợt này, bảy lỗi là nguyên nhân chính thường dẫn đến TNGT sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Đó là các lỗi: vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt, đổi hướng, đi bộ không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, không nhường quyền ưu tiên. Các loại xe khách dừng đậu không đúng quy định, lái xe chở quá tải, quá khổ, chở hàng cồng kềnh cũng đều bị xử lý nghiêm.

Tai nạn giao thông, nạn nhân rơi xuống sông Lúc 3 giờ 30 ngày 15-12, một vụ TNGT đã xảy ra tại cầu Quán Hàu (trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Võ Ninh, Quảng Ninh-Quảng Bình) khiến một phụ nữ rơi xuống sông chết. Vào thời điểm trên, ôtô biển số 75H-6108 do Nguyễn Văn Thanh (trú tại TP Huế) điều khiển đã chạy lấn đường đâm vào xe máy do chị Lê Thị Lan (Lệ Thủy, Quảng Bình) đang lưu thông ngược lại. Cú va chạm làm xe máy văng ra xa, chị Lan bị hất tung, rơi xuống sông Nhật Lệ. Tài xế ôtô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 10 giờ 30, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể chị Lan ở đoạn hạ lưu cầu Quán Hàu. P.NHA - T.AN

Mệt vẫn ráng chạy Chủ xe, chủ hàng muốn giải tỏa hàng ở cảng càng nhanh, còn người lái chúng tôi thì muốn có thêm tiền dịp cuối năm nên dù rất mệt vẫn ráng chạy. Anh Nguyễn Văn Mạnh, lái xe của hãng TM Cứ cuối năm TNGT lại tăng Theo quy luật, cứ vào cuối năm là số vụ TNGT, số người chết và bị thương vì TNGT lại tăng lên. Nguyên nhân do nhịp độ, mật độ phương tiện đi lại tăng trên khắp các tuyến đường từ nội đô cho đến ngoại vi TP. Trung tá HOÀNG VĂN HẬU, Phó Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT (thuộc PC67)

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG