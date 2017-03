9 án tử hình, chung thân trong vụ buôn 223 bánh heroin

9 án tử hình, chung thân với đường dây ma túy khủng.



Theo Anh Thế - Văn Thương (Dân trí)

Sáng nay 15/7, TAND đã tuyên phạt 13 bị cáo trong đường dây ma túy do “bà trùm” Lưu Thị Thuần (SN 1963, trú tại thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) cầm đầu.Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2011 đến ngày 10/6/2012, với sự giúp sức vận chuyển của Tráng A Chu và Sồng A Lư, Lưu Thị Thuần và người tình là Nguyễn Tiến Dũng đã 4 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 223 bánh heroin.Trong đó, Thuần và Dũng đã trực tiếp tiêu thụ 161 bánh thu lợi hơn 1,5 tỷ đồng; Sồng A Lư thu lợi 150 triệu đồng; Tráng A Chu thu lợi 110 triệu đồng. Ngày 10/6/2012, Tráng A Chu và Sồng A Lư trên đường vận chuyển 62 bánh heroin từ Mộc Châu (Sơn La) về Hiệp Hòa (Bắc Giang) giao cho Thuần và Dũng thì bị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang.Tháng 5/2012, Nông Thị Hồi và Nguyễn Thị Long đã 5 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 13 bánh heroin thu lợi từ 49 đến 105 triệu đồng; Phạm Thúy Điệp và Nguyễn Thị Lộc 3 lần với 8 bánh heroin. Từ tháng 4/2012 đến ngày 4/6/2012, Trần Thị Sáu đã 4 lần thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 6 bánh heroin thu lợi 60 triệu đồng; Nguyễn Thị Thông cũng 2 lần thực hiện hành vi trên với 3 bánh heroin thu lợi 4 triệu đồng.Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Thị Thủy, Tạ Văn Hùng, Nguyễn Công Phương mỗi người thực hiện hành vi này 1 lần với số lượng 1 bánh heroin.Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án cùng kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo gồm: Nguyễn Tiến Dũng; Lưu Thị Thuần; Sồng A Lư (SN 1975), Tráng A Chu (SN 1966), cùng trú tại bản Cô Tang, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu (Sơn La); Nguyễn Thị Long (SN 1964), trú tại thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa mức án cao nhất là tử hình.Các bị cáo: Nông Thị Hồi (SN 1975), ở bản Pá Nim, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia (Lạng Sơn); Phạm Thúy Điệp (SN 1966), Nguyễn Thị Lộc (SN 1967), cùng ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn); Trần Thị Sáu (SN 1954), ở thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nhận mức án tù chung thân.4 bị cáo còn lại là: Nguyễn Thị Thông (SN 1963), trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh); Nguyễn Thị Thủy (SN 1964), ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh); Vũ Công Phương (SN 1949), ở thôn Kiều Chính, xã Xuân Phương và Tạ Văn Hùng (SN 1958), trú tại xã Nga My, cùng huyện Phú Bình (Thái Nguyên) mỗi bị cáo 20 năm tù.