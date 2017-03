9 kẻ gây án ở Nghệ An trốn vào miền Nam vẫn không thoát

Trong đó, có sáu đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích gồm Phạm Văn Hoàng (35 tuổi, Anh Sơn, Nghệ An), Nguyễn Xuân Giang (31 tuổi, Nghi Lộc, Nghệ An), Nguyễn Mỹ Huy (20 tuổi, Đô Lương, Nghệ An), Lương Văn Hà (21 tuổi, Quỳ Châu, Nghệ An), Trần Văn Trí (47 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Bá Định (29 tuổi, Yên Thành, Nghệ An).



Ngày 13-6, tám kẻ trốn truy nã ở các tỉnh phía Nam đã được dẫn giải về đến TP Vinh (Nghệ An).

Hai đối tượng bị truy nã tội trộm cắp tài sản Hồ Đức Chung (31 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Trần Hữu Phước (24 tuổi, Nghi Lộc, Nghệ An); Võ Văn Hùng (26 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An) bị truy nã về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Thời gian qua, sau khi gây án ở Nghệ An, chín đối tượng trên đã vào Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, Lâm Đồng, Đắk Nông... thay tên đổi họ, làm công nhân và sống chui lủi để trốn truy nã.

Trong số đó, Trần Văn Trí đã trốn truy nã được gần 20 năm, từ tháng 4-1997.