9 quân nhân trên CASA 212 đã hy sinh

Quyết liệt cứu nạn Ngày 24-6, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đã chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên tàu HQ 926 tiến hành trục vớt được động cơ, cánh quạt, đuôi và một phần thân máy bay CASA 212. Trong quá trình tham gia trục vớt, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một số thi thể trong phi hành đoàn. Các thi thể đang chuyển về tàu BV HQ 561 để tiếp nhận và làm các thủ tục cần thiết nhằm xác định danh tính... • Các lãnh đạo, địa phương động viên, chia sẻ Ông Đỗ Văn Hiện, Phó Chủ tịch xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng), cho biết: “Chiều 23-6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến gia đình anh Thế (Trung úy Nguyễn Bá Thế) thăm hỏi, động viên và tặng quà cho vợ, con anh. Mấy ngày qua, xã liên tục cử người đến nhà anh Thế để thăm hỏi, giúp đỡ gia đình. Nhiều đoàn công tác trung ương, TP Hải Phòng và huyện An Dương cũng đến động viên và chia sẻ với gia đình anh Thế. • Phi công Nguyễn Hữu Cường mong tiếp tục bay Sáng 24-6, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã tới thăm hỏi sức khỏe phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 923 (một trong hai phi công trên máy bay Su-30MK2), đang được điều trị tại BV Trung ương Quân đội 108. Anh Cường hy vọng mình sẽ nhanh phục hồi sức khỏe và có thể bay tiếp. Các bác sĩ xác định sức khỏe anh Cường đang bình phục tốt. • Vớt được nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2 Ngày 24-6, lực lượng đặc công tiếp tục lặn, vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An, cách phía đông bắc đảo Mắt khoảng năm hải lý. Các mảnh vỡ như bánh, lốp, vi mạch điện tử, thân máy bay, buồng lái... đã được tàu hải quân chuyển về đất liền cho các chuyên gia xem xét, nghiên cứu.