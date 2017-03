9 quân nhân trên Casa 212 hy sinh: Lời hứa dang dở của Trung úy Thế

Trung úy Nguyễn Bá Thế, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, lập gia đình với chị Đào Ngọc Tuyết từ năm 2008 và sinh sống tại thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Anh chị có hai con nhỏ, cháu lớn bảh tuổi và cháu nhỏ bảy tháng tuổi. Chị Tuyết là công nhân của Công ty TNHH Đình Đô nhưng hiện nghỉ ở nhà trông con nhỏ.