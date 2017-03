944 bút lục thất lạc, tòa không thể xử

Ngày 6-1-2008, mỏ đá Hóc Trùm (huyện Đông Hòa, Phú Yên) bị sập làm chết ba thợ chẻ đá. Hơn một năm sau, VKSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng xác định bị can Lê Huệ tổ chức khai thác đá tại mỏ Hóc Trùm không có giấy phép, không thực hiện các biện pháp kỹ thuật, an toàn lao động… Viện truy tố Huệ về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

TAND Tối cao nhận trách nhiệm

Cuối tháng 1-2010, sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Ngày 19-4, VKSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng lần hai truy tố Lê Huệ cũng với tội danh trên. Ngày 9-8, TAND tỉnh Phú Yên đã quyết định hoãn phiên tòa vì “Hồ sơ vụ án xin đường lối, TAND Tối cao chưa chuyển về đầy đủ”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, thẩm phán Vũ Xuân Hải - người trực tiếp thụ lý vụ án, đồng thời là chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Phú Yên, cho biết ngày 5-5, do vụ án có nhiều yếu tố pháp lý phức tạp nên TAND tỉnh gửi toàn bộ hồ sơ và một đĩa CD lên Tòa Hình sự TAND Tối cao để xin hướng dẫn. Hồ sơ được đóng thành hai tập, gồm tập 944 bút lục và tập 531 bút lục. Vài ngày sau, bưu điện hoàn trả tập 944 bút lục do không có địa chỉ người nhận. TAND tỉnh Phú Yên tiếp tục gửi lại tập hồ sơ này và TAND Tối cao cho biết đã nhận được.

Tuy nhiên, sau đó TAND Tối cao chỉ chuyển trả tập hồ sơ 531 bút lục, còn tập kia thì không thấy đâu. “Chúng tôi đã nhiều lần làm văn bản yêu cầu TAND Tối cao chuyển trả hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được” - ông Hải cho biết.

Cũng theo ông Hải, ngày 8-10, Văn phòng TAND Tối cao có văn bản báo cáo Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Tú cho biết chưa tìm được hồ sơ vụ án. Hiện nay, TAND Tối cao đã nhận trách nhiệm trong việc làm thất lạc hồ sơ.

Vi phạm thời hạn xét xử

Tòa đang rối vì lạc hồ sơ lại càng rối hơn khi VKSND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu chánh án TAND tỉnh Phú Yên chỉ đạo đưa vụ án ra xét xử vì đã quá thời hạn hoãn phiên tòa. Trước tình thế này, ngày 25-10, TAND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp với đại diện VKSND tỉnh, công an tỉnh đề nghị hai cơ quan này cho sao lục số tài liệu còn thiếu để TAND tỉnh đưa vụ án ra xử.

Tuy nhiên, lãnh đạo VKSND tỉnh, công an tỉnh không chấp nhận vì làm như vậy không đảm bảo chứng cứ pháp lý, sẽ rất khó khăn cho việc xét xử do bị cáo một mực kêu oan. Do vậy, ba cơ quan này thống nhất đề nghị TAND Tối cao tiếp tục truy tìm tập hồ sơ, tài liệu vụ án còn thiếu. Tòa án tỉnh sẽ mở phiên xử khi nhận đủ số tài liệu gốc.

Sau đó, chờ mãi không thấy vụ việc tiến triển, ngày 18-11, VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục có văn bản kiến nghị chánh án TAND tỉnh có biện pháp tích cực truy tìm tài liệu vì đã vi phạm nghiêm trọng thời hạn xét xử. Một lần nữa, tòa tỉnh phải gửi công văn cho chánh án TAND Tối cao đề nghị lãnh đạo TAND Tối cao phối hợp với lãnh đạo VKSND Tối cao, Bộ Công an giúp đỡ…

Đại diện VKSND tỉnh Phú Yên cho biết thời gian qua, gia đình những người bị hại liên tục yêu cầu đưa vụ án ra xét xử để buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại vật chất vì hoàn cảnh họ đang vô cùng khó khăn.

Trong khi đó, thẩm phán Vũ Xuân Hải thừa nhận: “Hiện nay chúng tôi chưa biết hướng xử lý vụ án thế nào mà phải chờ ý kiến của các cơ quan trung ương”.

Bưu điện làm mất hồ sơ án Trước đây, báo Pháp Luật TP.HCM cũng từng phản ánh một vụ hồ sơ án bị mất do bưu điện tắc trách khiến tòa, đương sự ngắc ngứ vì có nhiều chứng cứ khó có thể tìm lại được. Bà L. ngụ Phan Thiết (Bình Thuận) làm đơn khởi kiện đòi lại hơn 30.000 m2 đất cho người khác mượn. Sau khi TAND TP Phan Thiết ra quyết định đình chỉ vụ án và TAND tỉnh Bình Thuận bác kháng cáo, bà L. gửi đơn khiếu nại. TAND Tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm, hủy hai quyết định sơ, phúc thẩm và giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Phan Thiết xét xử lại từ đầu. Bưu phẩm hồ sơ vụ án được TAND Tối cao gửi bảo đảm thông qua dịch vụ bưu điện. Hồ sơ này sau đó bị bưu điện làm thất lạc khiến vụ án không thể xét xử được. Ngày 29-11, chánh án TAND Tối cao đã chủ trì cuộc họp với TAND tỉnh Bình Thuận, TAND TP Phan Thiết và phía bưu điện để tìm hướng giải quyết. Giải pháp được đưa ra là hồ sơ vụ kiện của bà L. sẽ được khôi phục trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ còn lưu trữ được. Về phía bà L., nếu còn lưu trữ được tài liệu nào sẽ bổ sung thêm để tiếp tục tiến hành vụ kiện.

TẤN LỘC