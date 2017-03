9X đánh chết người vì cho rằng… nhìn đểu

Đó là các đối tượng Nguyễn Lộc (SN 1992) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc An (SN 1995) và Lê Minh Tâm (SN 1993) mỗi bị cáo 5 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích, đồng thời buộc 3 bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 96 triệu đồng.



Tối ngày 13/8/2011, An, Lộc, Tâm và Nguyễn Ngọc Sơn tổ chức ăn nhậu tại bãi biển khu vực tôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa. Đến 22h cùng ngày, An điều khiển xe máy chở Tâm mang vỏ chai đi trả.



Khi về ngang qua bãi đất trống gần đó, nơi Nguyễn Thi, Trần Văn Quyết, Đinh Văn Chiến và một số người ngồi nhậu nhìn thì An cho rằng đó là kiểu nhìn điểu nên khi quay về, An nói lại với Lộc, Tâm đồng thời rủ nhau cùng tìm đánh, tất cả đồng ý lên xe.



Khi chạy đến thấy có xe máy từ nơi nhóm Thi nhậu chạy ra. Lúc đó, Thi đang đi bộ trên tay cầm một vỏ chai bia. Lộc đã dùng cán gỗ cây nhặt được trên đường mang theo đánh vào người Thi còn An lấy đoạn cây ở đống củi bên đường đánh một cái vào đầu Thi làm Thi té ngã ngửa.



An tiếp tục đánh nhiều cái vào ngực Thi, Tâm lấy chiếc ghế nhựa của nhà dân cạnh đó cũng tham gia đánh Thi. Hậu quả, Thi bị thương tích nặng và chết tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.



