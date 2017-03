Á hậu xế độ Tuyết Nhung tiếp tục khởi kiện hai tờ báo

thuộc Công ty Cổ phần Việt Nam online group và báo Người Đưa Tin (trực thuộc báo Đời Sống Và Pháp Luật, Hội Luật gia Việt Nam). Theo các đơn khởi kiện, Tuyết Nhung yêu cầu Công ty Cổ phần Việt Nam online group và báo Đời Sống Và Pháp Luật ngoài việc cải chính, công khai xin lỗi trên báo còn phải bồi thường 10 triệu đồng chi phí hợp lý đã bỏ ra để hạn chế khắc phục thiệt hại và 10 triệu đồng bù đắp tổn thất về tinh thần do đã đăng thông tin sai về cô.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Tuyết Nhung trước đây có tham gia vào lĩnh vực giải trí và từng đoạt giải á hậu xế độ do tạp chí Race Bike (Thái Lan) tổ chức vào năm 2009. Hơn một năm nay, cô đã không còn tham gia lĩnh vực giải trí nữa mà tập trung vào công việc học tập và hiện chuẩn bị đi làm tại một đơn vị kinh tế. Đầu tháng 6-2012, công an phá đường dây mại dâm của một số người trong giới văn nghệ do hoa hậu Mỹ Xuân môi giới. Từ đó trên nhiều trang điện tử đã xuất hiện những thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô.

Á hậu xế độ Tuyết Nhung. Ảnh: anninhthudo.vn

Cụ thể, trang tin điện tử DiendanPhunu ngày 7-6-2012 có mở diễn đàn và cho đăng nhiều hình ảnh của Tuyết Nhung với tựa bài viết là “Tuyết Nhung á hậu xế độ 2012 trọn vẹn bộ ảnh dung nhan ai nghĩ cô này bán dâm nhỉ”. Trong đó còn có chú thích một tấm ảnh khẳng định là: “Tuyết Nhung á hậu xế độ bán dâm”.

Còn báo Người Đưa Tin số 68 ra ngày 8-6-2012 có bài viết “Trang Nhung thanh minh, dư luận nghi ngờ á hậu xế độ”. Trong bài viết có đoạn: “Sau khi có thông tin trên báo về việc hoa hậu Mỹ Xuân nói rằng có nghe tiếng người đẹp T.N bán dâm với giá 8.000 USD, lập tức người mẫu Trang Nhung đã lên báo phủ nhận (…) … Sau khi Trang Nhung phủ nhận chuyện mình tham gia đường dây bán dâm, dư luận chuyển nghi vấn sang một chân dài khác là T.N - người đẹp Á hậu Xế độ. Danh hiệu này do một tạp chí Thái Lan trao tặng”… Bài viết còn cho đăng hình của Tuyết Nhung kèm theo chú thích: “Á hậu Xế độ T.N đang bị dư luận đồn nghi ngờ bán dâm giá 8.000 USD”.

Tuyết Nhung cho rằng những thông tin trên là vô căn cứ, sai sự thật, chà đạp lên danh dự nhân phẩm của cô và bôi nhọ lên truyền thống tốt đẹp của dòng họ cô khi cho rằng cô là kẻ bán dâm.

Trước đây, Tuyết Nhung đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chủ quản của các tờ báo, trang tin điện tử trên và các cơ quan quản lý báo chí. Đồng thời, Tuyết Nhung gửi đơn tố giác đến Cục An ninh Thông tin - Truyền thông Bộ Công an, đề nghị xử lý hình sự những cá nhân có liên quan đến việc đưa thông tin về tội vu khống theo Điều 122 BLHS. Được biết hiện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội đã ra thông báo thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của Tuyết Nhung.

Ngoài ra, Tuyết Nhung cũng khởi kiện hai tờ báo là báo điện tử Zing (của Công ty Cổ phần Vinagame) và báo điện tử 2Sao (thuộc báo điện tử Vietnamnet) tại TAND quận Phú Nhuận. Sau khi tòa thụ lý đơn, đại diện của báo điện tử Zing đã chủ động liên lạc với Tuyết Nhung để thương lượng việc rút các bài báo có thông tin không chính xác về cô, cải chính, xin lỗi và đã thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại cho cô. Do đó, Tuyết Nhung đã rút lại đơn kiện đối với báo điện tử Zing.

HOÀNG YẾN