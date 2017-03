Ách tắc qua cầu Bến Thủy 1 vì dân mang xe phản đối phí

Cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A qua sông Lam, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Phía đầu cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 (phía tỉnh Nghệ An) có hai trạm thu phí BOT Bến Thủy (thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4).



Cho rằng việc phu thí BOT Bến Thủy chưa hợp lý, tài xế cho dừng xe ngay đầu cầu Bến Thủy 1 (phía huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) làm ách tắc giao thông. Ảnh: TĐ

Từ sáng sớm, nhiều ô tô con và cả ô tô tải mang hàng chữ dán trước xe như "Chúng tôi không đi đường mà tại sao phải trả phí?" ra dừng xe ngay đầu cầu Bến Thủy 1. Do quá nhiều người và quá nhiều xe dừng ngay trên quốc lộ 1A (phía huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và đầu cầu Bến Thủy 1 nên ách tắc giao thông qua cầu Bến Thủy 1.



Nhiều xe Bắc-Nam khi đi từ Nghệ An lên cầu Bến Thủy 1 đã phải lùi xe lại, quay đầu xe rồi đi vào cầu Bến Thủy 2, tiếp tục hành trình.



Các phương tiện từ Nghệ An sang Hà Tĩnh, khi đến trạm thu phí đầu cầu Bến Thủy 1 phải lùi xe quay lại đi đường khác. Ảnh: Đ.LAM

Trước tình hình trên, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động lực lượng ra giữ trật tự và phân luồng cho các xe Bắc-Nam đi vào cầu Bến Thủy 2. Đồng thời vận động người dân không dừng, chặn xe gây ách tắc giao thông. Phía Nghệ An, Công an TP Vinh đã huy động rất đông lực lượng đến phân luồng xe không qua cầu Bến Thủy 1 mà đi vào quốc lộ 1A tránh TP Vinh rồi qua trạm thu phí và cầu Bến Thủy 2.



Người dân ở huyện Nghi Xuân cho rằng họ từ nhà đi sang TP Vinh và ngược lại chỉ chừng 3 km và không đi vào mét đường BOT nào nhưng vẫn phải mua vé "đắt đỏ". Có người đặt câu hỏi nhà đầu tư BOT tuyến tránh Vinh (thuộc Cienco4) không đầu tư xây cầu Bến Thủy 1, chỉ tiếp nhận tu sửa, bảo dưỡng nhưng lại thu phí quá cao (hiện nay phí ô tô con là 40.000 đồng/xe/lượt)... Người dân cũng đưa ra ý kiến kiến nghị giảm giá vé và di dời trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 đến nơi khác hợp lý hơn.



Giao thông ách tắc đầu cầu Bến Thủy 1 (phía Hà Tĩnh). Ảnh: Đ.LAM

Đến gần 10 giờ ngày 3-12, các phương tiện và người dân đã rút khỏi đầu cầu Bến Thủy 1, không còn cảnh ách tắc giao thông.



Lãnh đạo Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh đang làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Xuân và Công an huyện Nghi Xuân để tìm hướng giải quyết.

Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã ký công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 (Cienco 4) - nhà đầu tư và cơ quan chức năng kiến nghị di chuyển vị trí hai trạm thu phí đầu cầu Bến Thủy 1, cầu Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A qua sông Lam, thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) về vị trí phù hợp.



Đồng thời, đề nghị khẩn trương giảm mức phí đối với các phương tiện đi lại, đặc biệt tính toán giảm 60% giá vé cho người dân ở huyện Nghi Xuân, một số xã, phường của huyện Đức Thọ, huyện Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).



Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hướng dẫn ô tô chạy Bắc-Nam quay đầu sang cầu Bến Thủy 2. Ảnh: Đ.LAM

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, vị trí đặt trạm thu phí trên không phù hợp với việc đầu tư các công trình đã đầu tư và mức thu phí quá cao (hiện ô tô con là 45.000 đồng/lượt). Điều này là không phù hợp với thu nhập của người dân.



Đặc biệt, các phương tiện đi lại của nhân dân ở huyện Nghi Xuân (trừ xã Xuân Lĩnh), một số xã, phường của huyện Đức Thọ, Hương Sơn và thị xã Hồng Lĩnh… (Hà Tĩnh) khi qua cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 không tham gia các đường liên quan bao gồm: quốc lộ 1, tuyến tránh TP Vinh và quốc lộ 1 đoạn phía nam cầu Bến Thủy đến phía bắc, tuyến tránh TP Hà Tĩnh nhưng đã phải trả phí qua cầu nhiều năm nay dẫn đến người dân bức xúc.



Sáng nay, Công an TP Vinh (Nghệ An) cũng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện rẽ vào đường tránh TP Vinh và đường du lịch ven sông Lam. Ảnh: Đ.LAM

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng việc đặt hai trạm thu phí làm ảnh hưởng đến việc liên kết vùng theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; ảnh hưởng đến thu hút đầu tư, khách du lịch từ Nghệ An sang huyện Nghi Xuân.



Từ ngày 20-11, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh giảm giá vé cho nhiều loại phương tiện qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2 nối Nghệ An - Hà Tĩnh. Theo đó, giá vé các phương tiện loại 1: Xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe khách vận tải hành khách công cộng giảm từ 45.000 đồng xuống 40.000 đồng/lượt; các phương tiện loại 2: Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ hai tấn đến dưới 4 tấn, mức phí giảm từ 60.000 đồng xuống còn 55.000 đồng/lượt.

Còn lại những ô tô không thuộc hai loại hình phương tiện trên thì không được giảm.