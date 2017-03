Ai chấp nhận lý giải: Đã thi công, ắt phải có “hố tử thần”?!

Hố đen mới Trưa 20-10, trên đường Hai Bà Trưng, đoạn gần ngã tư Võ Thị Sáu (phường Tân Định, quận 1) xuất hiện một hố sâu rộng khoảng 2 m2. Nguyên do, đường ống cấp nước phi 40 mm bị tuột mối nối khiến nước chảy ra làm xói mòn đất, khiến bên dưới mặt đường bị hở hàm ếch. Đường ống này do Công ty Cấp nước Bến Thành quản lý. Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản, yêu cầu Công ty Cấp nước Bến Thành nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục ngay sự cố để đảm bảo an toàn giao thông. “Lu lèn đúng kỹ thuật thì đâu đến nỗi” Không cần phải chờ “vài năm sau” vì việc tái lập phui đào không đòi hỏi phải sử dụng kỹ thuật cao. Nếu nhà thầu lu lèn đúng biện pháp kỹ thuật theo thiết kế thì tình trạng sụt lún sẽ ít xảy ra. Việc này đòi hỏi phía tư vấn giám sát phải giám sát xuyên suốt thời gian tái lập. Còn bảo do thi công tác động lên các hệ thống ngầm khiến bị bể nên dẫn đến sụt mặt đường thì theo tôi, chưa phức tạp đến mức đó. Cốt của thành phố thấp so với mặt nước biển nên mạch nước ngầm đầu nguồn chảy ngang dưới lòng đất rất mạnh. Địa chất thành phố trước đây là ao đầm; đường sá, công trình xây dựng đều dùng đất cát để đắp cao. Do đó, khi đào đường xong mà tái lập không đúng quy trình kỹ thuật thì nước ngầm kéo đất từ nơi này đi nơi khác là chuyện hiển nhiên. Ông PHAN PHÙNG SANH,

Phó Chủ tịch thường trực Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP