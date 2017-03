Ai cưỡng chế chủ tịch tỉnh thi hành án?

Nên cho dân được kiện thẳng ra tòa Các tổ chức, cá nhân không đồng ý với các quyết định, hành vi hành chính thì có thể khởi kiện vụ án hành chính ngay mà không đặt ra yêu cầu phải khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hay lần thứ hai. Quy định như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng quyền khởi kiện tại tòa án của tổ chức, cá nhân, bảo đảm quyền được tự do lựa chọn cách thức giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của công dân, phù hợp với xu hướng mở rộng dân chủ trong xã hội, giảm bớt áp lực cho các cơ quan hành chính nhà nước. Bà LÊ THỊ THU BA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mở rộng thẩm quyền của tòa hành chính Theo dự án Luật Tố tụng hành chính, tòa án có thẩm quyền giải quyết các khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước. Trong khi Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính hiện hành chỉ quy định “cứng” 22 loại việc khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.