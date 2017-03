Ám ảnh phim đen, học sinh lớp 8 hiếp trẻ 7 tuổi

Khoảng 15 giờ ngày 20-12-2011, C (đang học lớp 8) đạp xe đạp đến nhà một người bạn ở buôn Khăn, xã Ia Sao chơi. Tại đây, C gặp bé K. (sinh năm 2007) là em của bạn, đang ở nhà một mình.



Nhớ lại những bộ phim đen đã coi trước đó, C đã nảy sinh ý định giao cấu với bé K. Nghĩ sao làm vậy, C dụ bé K. đi hái táo ăn. Được bé K. đồng ý, C đã đèo bé K. đến khu vực vườn cây bạch đàn thuộc thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao.



Đến nơi, C đã dẫn bé K. vào bụi rậm rồi giao cấu với em. Xong xuôi, C chở K. về nhà. Cùng ngày, Bé K. đã kể chuyện cho mẹ nghe và sự việc được tố cáo đến cơ quan công an.



Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đưa C đi đầu thú.



Theo N.Đ. Hồng (NLĐO)