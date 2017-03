Ăn bẩn từ lô, đề

Loan ghi số đề thuê cho Khúc Văn Quang từ năm 2007 để hưởng phần trăm. Hàng ngày, Loan ghi số đề tại nhà, đến cuối giờ chiều thì chuyển bảng cho Quang. Mỗi ngày Loan ghi được tổng cộng một vài trăm nghìn đồng cả tiền lô và đề cho 7-8 người khách. Khúc Văn Lễ (chồng Loan) biết Loan ghi số lô, đề cho Khúc Văn Quang, thỉnh thoảng Lễ có giúp Loan ghi lô, đề cho những người không quen biết.

Chiều 17-3-2009, Nhưng, Oánh, Đoàn gặp nhau tại nhà Nhưng. Đoàn viết ra giấy những số cần mua và số tiền mua của từng số, tổng cộng là 1.920.000 đồng, trong đó có một số đề được mua 600.000 đồng. Sau đó, Nhưng đến mua số đề của vợ chồng Loan, Lễ. Đến 19h30 cùng ngày, biết số đề trúng thưởng là 43, các số đã mua đều không trúng, Đoàn lấy bút viết số 43 vào vị trí đã để trống trên tờ tích kê giả rồi đưa cho Đỗ Thị Nguyệt để Nguyệt đưa cho Nhưng khi đó đang ngồi ở quán bia. Nhận được tích kê, Nhưng hô to: Trúng rồi, trúng rồi! Khi cầm tích kê do Nhưng đưa, Lễ nói: Chắc là ghi nhầm! Bởi khi đối chiếu sổ ghi thì Lễ không thấy số 43. Lễ trả trước cho Nhưng 1,8 triệu. Sáng hôm sau, Lễ trả tiếp cho Nhưng 14 triệu, viết giấy nợ 14 triệu, số còn lại xin Nhưng cho. Do không thấy Lễ trả 14 triệu đồng, Nhưng đã đến đòi. Vì bị Lễ dọa nên Nhưng không đòi nữa.

Án sơ thẩm ngày 28-9-2010 của TAND huyện Thanh Trì quyết định: Với tội lừa đảo và đánh bạc, Khúc Đình Nhưng 40 tháng tù; Nguyễn Ngọc Oánh 36 tháng tù; Ngô Minh Đoàn 36 tháng tù; Với tội đánh bạc, Đỗ Thị Nguyệt 8 tháng tù treo; Khúc Văn Quang 24 tháng tù; Nguyễn Thị Loan 36 tháng tù; Khúc Văn Lễ 16 tháng tù treo.

Sau án sơ thẩm, 4/7 bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 12-2010 tại TAND TP Hà Nội.

Theo ANTĐ