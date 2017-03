Ăn bánh mì ở chợ, hàng chục người bị ngộ độc

Các bệnh nhân trong vụ ngộ độc được điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe dần ổn định. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, từ ngày 2 đến sáng 4/4, Phòng cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 30 ca bị ngộ độc thực phẩm. Đến chiều 4/4, các bệnh nhân vẫn tiếp tục được điều trị tại Khoa Nhiệt đới của bệnh viện trong tình trạng sức khỏe dần ổn định.Ngoài ra, Phòng Y tế Đà Lạt cũng cho biết, trong hai ngày 3 và 4/4, đã tiếp nhận 15 ca nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thực phẩm. Hiện có 6 bệnh nhân đang điều trị tại Trạm y tế phường 12, một số trường hợp khác bị nhẹ nên điều trị tại nhà hoặc cơ sở y tế tư nhân.Nhiều bệnh nhân cho biết, trước đó họ đã mua bánh mì tại một xe bán bánh mì gần chợ Thái Phiên về ăn. Sau khi ăn thì xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói... nên đã đến bệnh viện điều trị.Bà Nguyễn Thị Miên, 77 tuổi ở khu Thái Phiên cho biết, sáng 2/4, bà đến xe bánh mì Kh.K. mua bánh mì về cho ba đứa cháu và con dâu ăn sáng. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả 5 người đều có triệu chứng bị ngộ độc nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.Theo ngành chức năng thành phố Đà Lạt, xe bánh mì Kh.K. do bà Hoàng Thị Thu Trang ở phường 2, thành phố Đà Lạt làm chủ. Qua kiểm tra, bà Trang không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành Y tế Đà Lạt đã lấy mẫu bánh mì, bệnh phẩm và yêu cầu bà Trang tạm ngừng kinh doanh để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.