Ăn bọ xít, 1 người tử vong, hơn 20 người cấp cứu

Bệnh viện huyện Than Uyên và bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu đang cấp cứu cho hơn 20 bệnh nhân người dân tộc Thái, cùng trú bản Mùi 2, xã Khoen On, huyện Than Uyên (Lai Châu) bị ngộ độc do ăn bọ xít đen xào.