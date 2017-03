Án chồng án, tranh chấp kéo dài

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh trình bày, trước 1975 cha mẹ bà có ngôi nhà trên đường Cao Thắng, quận 3 (TP.HCM). Năm 1991, cha bà ra phòng công chứng làm giấy tờ giao nhà cho vợ... Cũng năm này, mẹ bà được UBND quận 3 xác nhận căn nhà trên không thuộc diện Nhà nước quản lý nên sau đó mẹ bà đã lập di chúc để lại nhà cho bà.

Cha kiện con gái

Cuối năm 2006, cha bà Hạnh kiện ra TAND TP.HCM đòi chia phần thừa kế căn nhà trên (mẹ bà Hạnh đã mất trước đó). Sau khi xem xét, tòa thụ lý vụ án. Việc này từng bị bà Hạnh phản ứng bởi mẹ bà mất và bà mở thừa kế vào ngày 29-6-1991, đến thời điểm cha khởi kiện (ngày 26-11-2006) là đã hơn 15 năm. Trong khi đó, theo quy định, thời hiệu khởi kiện thừa kế là 15 năm. Tuy nhiên, việc này bà vẫn không nhận được phản hồi gì từ tòa.

Về phần cha bà Hạnh, trong thời gian chờ tòa giải quyết vụ án, ông lại gửi đơn lên Sở Xây dựng và UBND TP xin ưu tiên mua lại căn nhà... Sau khi xem xét, năm 2008, Sở Xây dựng gửi công văn yêu cầu Sở Tư pháp hủy văn bản mà năm 1991 phòng công chứng đã chấp nhận cho cha bà Hạnh giao nhà cho mẹ bà; đồng thời hủy luôn việc công chứng di chúc của mẹ bà do trước đó TP đã xác định nhà thuộc sở hữu nhà nước...

Mặt tiền ngôi nhà đang tranh chấp hiện đang được thuê làm trường học. Ảnh: T.TÙNG

Việc này Sở Tư pháp không chấp nhận vì giấy tờ công chứng được làm theo đúng trình tự pháp luật nên hợp pháp, Sở không thể hủy bỏ hoặc làm vô hiệu.

Đòi hủy giấy tờ công chứng

Tiếp đó, khi tham gia vụ án tranh chấp thừa kế giữa cha con bà Hạnh với tư cách người liên quan, UBND TP tiếp tục yêu cầu tòa hủy hai văn bản được công chứng nêu trên, đề nghị tòa xác định phần tầng trệt ngôi nhà là thuộc sở hữu nhà nước để TP tiếp tục xử lý.

Tại văn bản gửi tòa, TP cho rằng nguồn gốc căn nhà là của cha mẹ bà Hạnh dùng vào việc làm nhà in. Tháng 5-1977, TP cho phép hộ in của cha bà Hạnh và một nhà in khác thành lập xí nghiệp công tư hợp doanh. Tiếp đó, tháng 7-1985, TP quyết định cho xí nghiệp trên hợp nhất với những xí nghiệp khác chuyển thành quốc doanh, lấy tên là Xí nghiệp in số 1 thuộc Công ty In (Sở Văn hóa Thông tin TP). Tháng 10-1989, Hội đồng Bộ trưởng có chỉ thị về việc giải quyết các xí nghiệp in để thực hiện hoàn vốn nhưng hộ in của cha bà Hạnh không nằm trong số nhận hoàn vốn. Tháng 10-1994, cha bà Hạnh giải quyết nợ tồn đọng bằng cách xin mua lại phần mặt bằng cơ sở in (tầng trệt ngôi nhà). Tuy nhiên, trước đó, năm 1991 cha bà Hạnh đã làm công chứng chuyển nhà cho vợ như đã đề cập ở trên.

Nghiên cứu vụ việc, năm 1995, TP thông báo đồng ý cho Xí nghiệp in số 1 hoàn trả vốn công tư hợp doanh cho hộ in của cha bà Hạnh. Mặt bằng nhà xưởng mà cha bà Hạnh đòi mua lại bằng việc khấu trừ vào số vốn được hoàn trả và giá trị số giấy in mà Xí nghiệp in số 1 đã dùng trước đây là không chấp nhận được. TP giao cho cơ quan chức năng tính toán giá trị còn lại của mặt bằng để bán theo giá thị trường, xem xét ưu tiên cho cha bà Hạnh mua lại. Tiếp đó, ngày 22-12-1995, TP lập quyền sở hữu nhà nước với tầng trệt ngôi nhà...

Phát sinh vụ kiện hành chính

Phía bà Hạnh cho rằng quyết định năm 1995 có vấn đề nên dù được ban hành từ 17 năm nay nhưng không ai thi hành. Thực tế bà vẫn là người đứng tên chủ sở hữu và quản lý ngôi nhà từ đó đến nay. Theo bà, tất cả giấy tờ từ nguồn gốc căn nhà đến khi bà nhận thừa kế, xin phép sửa chữa, đóng thuế, làm hộ khẩu đều được các cơ quan chức năng chấp thuận, không lý gì là của Nhà nước. Hơn nữa, quyết định năm 1995 căn cứ vào Nghị định 111 (ngày 14-4-1977 của Hội đồng Chính phủ) mà nghị định này đã hết hiệu lực kể từ ngày 1-7-1991 nên quyết định trên không có hiệu lực...

Tuy nhiên, TP vẫn không chấp nhận quan điểm này. Đến ngày 5-6, TP đã ra quyết định thu hồi tầng trệt ngôi nhà trên.

Không đồng ý, ngày 18-6, bà Hạnh đã khởi kiện quyết định nêu trên và đã được TAND TP.HCM thụ lý giải quyết. Theo bà Hạnh, tầng trệt ngôi nhà thuộc sở hữu của Nhà nước hay tư nhân chưa được tòa phân xử mà TP đã ra quyết định thu hồi là không đúng...

Hiện nay cả hai vụ án đang được tòa giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.

THANH TÙNG