Án chung thân cho kẻ đánh chết vợ vì ghen

Vũ Văn Vinh được dẫn giải vào phòng xử nghe tuyên án - Ảnh: Lê Quang



Ngày 26.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tù chung thân đối với Vũ Văn Vinh về tội “Giết người”.Tại tòa, Vinh khai kết hôn với chị Phạm Thị Thắm năm 2000 và đã có hai con. Trước khi xảy ra án mạng một năm, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì chị Thắm hay bỏ nhà đi và có lần Vinh bắt gặp vợ vào nhà nghỉ với người khác.Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, do Vinh thường xuyên cờ bạc, ghen tuông vô cớ nên chị Thắm bỏ lên H.Trảng Bom (Đồng Nai) làm công nhân.Ngày 30.4.2011, chị Phạm Thị Thắm được nghỉ lễ nên về thăm nhà. Khi chị Thắm đang ngồi ăn sáng với chị ruột là Phạm Thị Tươi tại nhà thì gặp Vinh chạy xe máy đến thăm con. Lúc này, chị Thắm đưa đơn ly hôn nhưng Vinh không chịu ký.Ngay sau đó, Vinh lấy xà beng đập vào đầu khiến chị Thắm tử vong. Ngoài ra, cho rằng chị Tươi hay rủ vợ đi chơi nên khi chị này lao vào can ngăn, Vinh dùng dao đâm chị Tươi bị thương tật 58%. Vinh cũng tự đâm vào bụng để tự sát nhưng được can thiệp kịp thời nên thoát chết.Tại tòa, Vinh kháng cáo, xin giảm hình phạt vì đã giết người trong trường hợp trạng thái tinh thần kích động, không làm chủ bản thân do bị chị Thắm chửi xúc phạm.Theo Hội đồng xét xử, mức án chung thân là nhẹ so với hành vi và hậu quả Vinh đã gây ra, đồng thời, bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết nào mới để xem xét.Vì vậy, Hội đồng xét xử bác yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Vinh.Theo Lê Quang (TNO)