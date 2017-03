Án chung thân cho kẻ nổ súng giết người mẹ trẻ

Sáng 23/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Kha Văn Tỷ (SN 1989, trú ở bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An) vì tội giết người.

Theo nội dung bản cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 7/4, Kha Văn Tỷ mang khẩu súng tự chế đến nhà chị Lô Thị Khương (SN 1983, trú cùng bản, sống độc thân) với mục đích giết nạn nhân cướp tài sản.

Tỷ lẻn vào nhà chị Khương bằng cửa sau nhưng do nhà có nhiều người ngồi nói chuyện nên hắn từ bỏ bỏ ý định.

Đối tượng Kha Văn Tỷ

Đang lang thang trên đường, hắn sực nhớ chị Lô Thị Thắm (SN 1985, trú xã Tam Thái) thường ngày có đeo đôi bông hoa tai bằng vàng Tây, chồng mới vào rừng được hai hôm, nhà chỉ có chị với hai đứa con nhỏ nên liền đổi mục tiêu hành động.

Qua khung cửa sổ với ánh đèn điện chiếu sáng, Tỷ nhìn thấy chị Thắm vừa ngồi may vá, vừa ru hai hai đứa con nhỏ nằm ngủ. Hắn kê nòng súng từ phía sau rồi lạnh lùng bóp cò. Tỷ lột đôi hoa tai nạn nhân đang đeo rồi bỏ đi.

Gây án xong, Tỷ về cất súng lên gác bếp, leo lên giường ngủ và sáng sớm hôm sau cùng mẹ vào rừng khai thác gỗ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hắn không thể qua mắt được cơ quan điều tra và phải đền tội.

Ngoài mức án mà hội đồng xét xử đã tuyên, bị cáo còn phải đền bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân số tiền 67 triệu đồng.

