Án chung thân cho kẻ sát hại "vợ sắp cưới" đang mang thai

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát thì: Lê Anh Dũng (22 tuổi), trú tại xã Cát Tiên, huyện Phù Cát, Bình Định trong thời gian ra Đà Nẵng hành nghề lao động phổ thông đã có quan hệ tình cảm với chị Hoàng Thị Kim Nhi (25 tuổi), trú tại tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Lê Anh Dũng tại phiên tòa.



Vào cuối năm 2009, gia đình Dũng đã tới thăm nhà chị Nhi và tính chuyện tiến tới hôn nhân. Nhưng vào khoảng 13h30' ngày 24/8, Dũng và Nhi nảy sinh mâu thuẫn do Dũng ghen tuông, nghi ngờ vợ sắp cưới có quan hệ với người đàn ông khác. Trong lúc lời qua tiếng lại, Dũng đã dùng dao đâm một nhát trúng ngực, tước đoạt mạng sống của Nhi, sau đó lấy trộm xe máy BKS 43M1-5677 của Nhi bỏ trốn.

Sau 10 giờ đồng hồ cùng chiếc xe máy cướp của gia đình Nhi trốn chạy, Lê Anh Dũng đã bị lực lượng xe ôm tự quản Tam Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) phối hợp cùng Công an xã Tam Đàn và Công an huyện Phú Ninh phát hiện, bắt giữ. Vào ngày 25/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Dũng về hành vi giết người…

Tại phiên tòa xét xử công khai của TAND TP Đà Nẵng vào sáng ngày 27/11 tại UBND phường Hòa An, kẻ dã tâm Lê Anh Dũng vẫn giữ một bộ mặt bình thản và không hề tỏ ra hối hận, hắn đã thuật lại tất cả tội lỗi của mình. Sau gần một năm mặn nồng, Dũng đã nghi ngờ Nhi phản bội.

Đặc biệt, thời gian gần đây khi Dũng thấy Nhi điện thoại cho người này, người nọ, Nhi cũng thường xuyên đi chơi đêm, thậm chí đi qua đêm không có lý do nên đã nghi ngờ Nhi phản bội, có tình ý với người khác. Trước khi xảy ra án mạng khoảng 3 ngày, Dũng và Nhi đã xảy ra cuộc cãi vã, nên Dũng đã rắp tâm giết người tình để hả cơn cuồng ghen.

Vào ngày 23/8, Dũng không đi làm mà ở nhà Nhi đợi Nhi, nhưng Nhi lại đi chơi đến 13h ngày hôm sau mới về. Trong cơn ghen tức lồng lộn, Dũng đã chạy lên gác nhà Nhi lấy con dao mà y đã chuẩn bị sẵn cách đó vài hôm đâm 1 nhát trúng ngực Nhi.

Xét thấy hành vi của Lê Anh Dũng đã phạm vào tội nghiêm trọng, tội giết người, cướp tài sản, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt tù chung thân đối với Lê Anh Dũng, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường chi phí và tổn thất cho gia đình nạn nhân 34.505.000 đồng.





Theo Hoài Thu (CAND)