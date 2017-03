Ấn Độ cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa quốc phòng, an ninh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)



Thủ tướng Narendra Modi cho biết hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trong đó có hợp tác chống khủng bố.



Ấn Độ cam kết hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa lực lượng quốc phòng và an ninh, bao gồm việc mở rộng các chương trình đào tạo vốn đã là nền tảng quan trọng, triển khai các cuộc tập trận chung và hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ấn Độ sẽ nhanh chóng triển khai gói tín dụng 100 triệu USD giúp Việt Nam mua sắm các tàu tuần tra mới từ Ấn Độ.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Narendra Modi đều khẳng định chính sách nhất quán của mỗi nước luôn coi trọng việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Đối tác chiến lược giữa hai nước.



Theo đó, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc trên tất cả các cấp và các kênh, nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD vào năm 2020, đẩy mạnh hợp tác cụ thể về quốc phòng an ninh...



Bên cạnh đó, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp hiệu quả và chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam khẳng định ủng hộ chính sách Hướng Đông của Ấn Độ đối với khu vực Đông Nam Á, cũng như ủng hộ vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới.



Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.



Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ và Việt Nam có sự gắn kết chặt chẽ và lâu đời về văn hóa và tinh thần, thể hiện rõ nhất qua việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm Bodh Gaya trước khi tới Delhi.



Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam là hai quốc gia đang phát triển, luôn kiên định ủng hộ lẫn nhau và luôn sát cánh cùng nhau trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhân dân Ấn Độ dành sự ngưỡng mộ cao nhất đối với nhân dân Việt Nam vì sự can trường và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của đất nước.



Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh mối quan hệ đối tác là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng và là yếu tố cần thiết trong việc tăng cường hòa bình và ổn định trong khu vực.



Hai nước có lợi ích chung trong việc đảm bảo an ninh hàng hải, trong đó có tự do hàng hải, tự do giao thương và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế./.

