Ấn Độ cấp thêm 500 triệu USD tín dụng quốc phòng cho Việt Nam

Thủ tướng Ấn Độ NarendraModi, trái, cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp báo sáng nay. Ảnh:Giang Huy

"Tôi vui mừng công bố khoản tín dụng mới 500 triệu USD cho Việt Nam để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng giữa hai bên", ông Modi nói trong buổi họp báo cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Ấn Độ cho hay hai nước hôm nay đã ký Hiệp định đóng tàu tuần tra, thể hiện bước tiến cụ thể trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bộ đội Biên phòng Việt Nam và công ty Larsen&Toubro Ấn Độ đã ký hợp đồng thiết kế, thi công, đóng mới tàu tại Ấn Độ, bàn giao tại Việt Nam. Ấn Độ cũng sẽ cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ đóng mới tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Modi không nêu rõ giá trị các tàu tuần tra Ấn Độ đóng cho Việt Nam. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish trước đó tiết lộ hai nước có thể hoàn tất việc ký kết thoả thuận cung cấp 4 tàu tuần tra nhanh cho Việt Nam trong gói tín dụng 100 triệu USD. Bản ghi nhớ về hạn mức tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam đã được Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee ký hồi tháng 9/2014 khi đến thăm Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo Việt Nam và Ấn Độ đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng trong quan hệ hai nước, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo đã ký kết 12 hiệp định và các bản ghi nhớ hướng tới mức quan hệ mới.

Theo Thủ tướng Phúc, Việt Nam thể hiện sự ủng hộ nhất quán đối với Ấn Độ trong việc triển khai chính sách hành động Hướng Đông và Ấn Độ đóng vai trò to lớn hơn trong khu vực.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, như ASEAN và các diễn đàn liên quan. Hai bên tái khẳng định quyết tâm hợp tác nhằm tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông nói riêng và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Hai bên kêu gọi giải quyết tranh chấp một cách hòa bình ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước luật biển năm 1982 (UNCLOS).

"Chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác sâu rộng, thực chất trên tinh thần mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mỗi nước góp phần tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương", ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Ông Modi đánh giá rằng việc Việt - Ấn nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện thể hiện sự quan tâm, định hướng cho hợp tác hai nước trong tương lai, tạo nên phương hướng, động lực và nền tảng mới cho quan hệ song phương.

"Với tư cách hai quốc gia quan trọng trong khu vực, chúng tôi nhận thấy cần tăng cường quan hệ, phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chúng tôi nhất trí tận dụng những cơ hội phát triển kinh tế trong khu vực, hợp tác giải quyết những thách thức đang nổi lên trong khu vực", ông Modi nói.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh ASEAN là đối tác quan trọng của Ấn Độ, cùng có liên kết và cùng chia sẻ mục tiêu chiến lược. ASEAN có vai trò quan trọng trong chính sách hành động Hướng Đông của nước này.

Hai nhà lãnh đạo nhân dịp này nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào 2020.

Theo Việt Anh/VNE