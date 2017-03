An Giang: Nhiều phạm nhân được tha tù trước thời hạn

(PL)- Ông Phan Văn Yên, Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, vừa ký quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho 337 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh và Trại giam Định Thành, thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nhân dịp lễ 30-4 và 1-5.