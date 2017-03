An Giang: Sạt lở vượt xa dự báo

Sau tết, hàng loạt đoạn sông lớn thuộc địa bàn An Giang liên tục sạt lở khiến nhiều người hoang mang. Có những điểm sạt lở mới, nằm ngoài cảnh báo của ngành chức năng, chính quyền lúng túng bố trí nơi định cư cho người dân...

Khắp nơi sạt lở

Trên sông Tiền, cách bến đò số 28 về phía thượng nguồn thuộc xã Phú An (huyện Phú Tân) từng mảng đất tiếp tục trượt xuống sông. Vài ngày trước, 15 m bờ sông chạy dài bị sạt lở ăn sâu vào bờ 3-5 m, ba hộ dân phải di dời khẩn cấp và 34 hộ đang bị đe dọa. Tuyến đường 150 m từ xã Phú An xuôi về hạ nguồn sông Tiền dự báo sẽ tiếp tục sạt lở.

Các tuyến đường chạy qua các xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An (huyện Tân Châu) sạt lở 5-10 m ở nhiều đoạn sông, uy hiếp nhiều công trình, nhà và đất sản xuất của dân. Ngoài ra, toàn tuyến còn xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt sâu vào đầt liền 2-6 m. Trên tuyến này, nhiều bãi chứa cát và xà lan có tải trọng lớn ra vào càng làm việc sạt lở thêm nghiêm trọng.

Tại huyện Châu Phú, đoạn sông Vàm Nao qua xã Bình Thủy mấy ngày gần đây cũng có sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người dân hoang mang. Trên chiều dài gần 3,5 km dọc bờ sông có 169 căn nhà và 11 lò gạch đã và đang bị đe dọa hằng giờ. Tại ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung xuất hiện điểm sạt lở mới đe dọa nhà máy xay lúa, chợ Châu Phú và nhiều hàng quán...

Quốc lộ 91 bị lở bứt hơn 1/3 thân đường. Nhiều vết nứt tiếp tục ăn sâu vào tim lộ. (Ảnh chụp ngày 12-3) Ảnh: VS

Khảo sát mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho thấy toàn tỉnh hiện có 42 đoạn sông có nguy cơ sạt lở thì tiếp tục sạt lở và rạn nứt với cung trượt nằm ở mức báo động đến mức rất nguy hiểm. Cường độ và tốc độ sạt lở trên các sông năm nay diễn ra nhanh hơn so với những năm trước do quá trình bồi lắng rất nhanh ở tỉnh giáp ranh Đồng Tháp làm biến đổi dòng chảy.

Mấp mé tim đường

Ngày 27-2, 60 m quốc lộ 91 chạy dọc sông Hậu qua khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, Châu Phú bị sạt lở. Vùng sạt lở ăn vào phần thân lộ, cách tim đường 4 m. Vụ sạt lở này cuốn phăng một căn nhà của người dân mà không kịp trở tay. Đến ngày 12-3, sạt lở đã cuốn mất hai căn nhà, 12 căn khác được di dời khẩn cấp và ba căn còn lại sẽ cho dời trong nay mai. Tỉnh hỗ trợ di dời 10 triệu đồng/hộ đã di dời. Hiện quốc lộ 91 xuất hiện thêm nhiều vết nứt, cơ quan chức năng phải xây rào chắn. Quốc lộ sạt làm con đường hẹp lại nên phải nắn con đường vào bên trong 3 m, xây dựng khoảng 300 m đê kè bảo vệ quốc lộ.

Ông Tô Hoàng Môn, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang), cho biết: Chuyện sạt lở nằm trong quy luật tự nhiên vì mùa khô nước rút, dòng chảy bị thay đổi. Tuy nhiên, năm nay xuất hiện một số điểm sạt lở mới, nằm ngoài cảnh báo của ngành, trong đó có điểm tại xã Bình Mỹ, đe dọa quốc lộ 91. Sạt lở có xu hướng tăng mạnh trên địa bàn An Giang. Do đó, chính quyền cần quan tâm hơn đến công tác cảnh báo, di dân và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát trái phép gây sạt lở.

Đồng Tháp cùng cảnh ngộ Tại xã cù lao An Hiệp (Châu Thành, Đồng Tháp) cũng đã và đang sạt lở nghiêm trọng. Từ tháng 9-2009 đến nay, tại các ấp An Hòa, Tân Thạnh (xã An Hiệp), sạt lở đã cuốn trôi khoảng 4,5 ha đất bờ sông, làm bể bốn ao nuôi cá tra, thất thoát gần 300 tấn cá, ước tổng thiệt hại trên 5 tỉ đồng.

VĨNH SƠN