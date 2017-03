An Giang: Xuất hiện tin đồn người Trung Quốc thuê đất trồng lúa lạ

(PL)- Ngày 21-2, Thượng tá Bùi Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn (An Giang), cho biết mấy ngày qua trên địa bàn An Giang xuất hiện tin đồn người Trung Quốc đến thuê đất của nông dân để trồng lúa lạ, nhằm mục đích phá hoại mùa màng. Người đồn còn chỉ rõ địa điểm là tại thị trấn Phú Hòa và xã Phú Thuận (Thoại Sơn). “Tuy nhiên, đến sáng 21-2 thì lãnh đạo 17 xã, thị trấn thuộc huyện Thoại Sơn báo cáo là sự việc không có thật” - Thượng tá Bình cho biết.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam, ông Hàng Phi Quang, vừa có công văn gửi báo Pháp Luật TP.HCM cho biết công ty không liên quan đến vụ người Trung Quốc thuê đất trồng lúa ở Long An. Việc ông Huỳnh Minh Nhu (không phải Trần Minh Nhu như thông tin ban đầu), là nhân viên nghiên cứu của công ty tự ý hợp tác với tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện công tác khảo nghiệm giống lúa lai có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc là vấn đề cá nhân và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. Theo ông Quang, công ty sẽ tiến hành xử lý kỷ luật ông Nhu theo quy định sau khi thu thập đầy đủ thông tin về sự việc.

VĨNH SƠN - HÙNG ANH