Án khoan hồng do tích cực bồi thường

Nguyễn Minh Tâm một năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 13-3, sau khi uống rượu và xảy ra cự cãi với một người dân, nhóm Thạnh được mời về Công an phường Tân Long. Tại đây, Thạnh đã đấm vào mắt trái của anh Nguyễn Văn Chính (Phó Công an phường) gây thương tật. Thấy vậy anh Nguyễn Trọng Nguyễn (công an viên) đã không chế Thạnh. Ngay lúc đó, Tâm xông vào cản trở không cho anh Nguyễn giữ Thạnh. Trong quá trình giằng co, Tâm quơ tay làm rớt cầu vai quân hàm và làm anh Nguyễn té ngã xuống nền nhà bị thương tật 4% đồng thời làm khẩu súng (loại bắn đạn cao su) trên người của anh Nguyễn phát nổ.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo mang tính côn đồ nhưng do thành khẩn khai nhận tội và đã tự nguyện liên đới bồi thường khắc phục hậu quả nên tòa chỉ tuyên phạt mức án nhẹ như trên.

TT